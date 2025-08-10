এইমাত্র
    ইসরায়েলজুড়ে হাজার হাজার মানুষের বিক্ষোভ, চাপের মুখে নেতানিয়াহু

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১৭ আগস্ট ২০২৫, ০৯:৪৫ এএম

    ইসরায়েলজুড়ে বিক্ষোভ করেছেন হাজার হাজার মানুষ। শনিবার (১৬ আগস্ট) দেশটির বিভিন্ন শহরে হাজারো মানুষ রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ করেন। এ সময় তারা গাজায় আটক ইসরায়েলি বন্দিদের মুক্তির জন্য চুক্তি এবং চলমান যুদ্ধের অবসান দাবি করেছেন। খবর আনাদুলুর।

    ইসরায়েলি দৈনিক হারেৎজ জানিয়েছে, জেরুজালেমের প্যারিস স্কয়ার, হাইফার হোরেভ সেন্টার, দক্ষিণের বিয়ারশেবা ও উত্তরের নাহারিয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে হাজার হাজার বিক্ষোভকারীরা জড়ো হন।

    এদিন সবচেয়ে বড় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় তেল আবিবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সামনে ও রথসচাইল্ড স্ট্রিটের হাবিমা স্কয়ারে। এসব স্থানে গাজার বন্দিদের স্বজনরা বক্তব্য দেন। তারা সরকারকে হামাসের সঙ্গে দ্রুত বন্দি বিনিময় চুক্তি করার আহ্বান জানান।

    বন্দিদের পরিবার ও ইসরায়েলি বিরোধী দলগুলোর অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু রাজনৈতিক কারণে ইচ্ছাকৃতভাবে আলোচনায় বাধা দিচ্ছেন। তাদের মতে, তিনি বন্দি মুক্তির বদলে নিজের জোট সরকার টিকিয়ে রাখাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন।

    সরকারি হিসাব অনুযায়ী, বর্তমানে গাজায় প্রায় ৫০ জন ইসরায়েলি বন্দি রয়েছেন, যাদের মধ্যে ২০ জন জীবিত বলে ধারণা করা হচ্ছে। অন্যদিকে ইসরায়েলি কারাগারে বন্দি আছেন ১০ হাজার ৮০০-এর বেশি ফিলিস্তিনি। মানবাধিকার সংগঠনগুলো বলছে, এসব কারাগারে ব্যাপকভাবে নির্যাতন, খাবার সংকট ও চিকিৎসা অবহেলার কারণে অসংখ্য বন্দি মারা গেছেন।

    আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের যুদ্ধবিরতির আহ্বান উপেক্ষা করে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে গাজায় ভয়াবহ যুদ্ধ চালিয়ে আসছে। সেখানে এখন পর্যন্ত ফিলিস্তিনি নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৬১ হাজার ৯০০।

    এরই মধ্যে গত নভেম্বর আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত গাজায় যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে নেতানিয়াহু এবং তার সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইওয়াভ গালান্টের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে। একইসঙ্গে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতেও মামলা চলছে।

    এবি

