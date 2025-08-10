চাঁদপুরে জাহাজ থেকে চিনি পাচারের চেষ্টা, গ্রেফতার ৮

চাঁদপুরের মেঘনা নদীতে একটি কার্গো জাহাজ থেকে প্রায় ১২ হাজার মেট্রিক টন অপরিশোধিত চিনি পাচারের চেষ্টার অভিযোগে ৮ জনকে গ্রেফতার করেছে নৌ পুলিশ।
শনিবার (১৬ আগস্ট) রাতে চাঁদপুর সদর নৌ পুলিশের উপ-পরিদর্শক ও মামলার তদন্ত কর্মকর্তা বিলাল হোসেন এ তথ্য জানান।
পুলিশ জানায়, গত ৩ আগস্ট চট্টগ্রামের পতেঙ্গা থেকে অপরিশোধিত চিনি বোঝাই করে এমভি সি ওয়েস্টিন-১ জাহাজটি নারায়ণগঞ্জের আব্দুল মোমেন চিনি কলের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। কিন্তু ৪ আগস্ট চাঁদপুর পৌঁছানোর পর গন্তব্যে না গিয়ে জাহাজটি মেঘনায় অবস্থান নেয়। ৫ আগস্ট রাতে মাস্টার আইয়ুব মৃধা এবং তার সহযোগীরা জাহাজের অন্য সদস্যদের নেশাজাতীয় দ্রব্য মিশিয়ে খাবারের সঙ্গে খাইয়ে অচেতন করে ফেলে। এরপর বিপুল পরিমাণ চিনি পাচারের চেষ্টা চালায় তারা।
আটকৃতরা হলেন- মেহেদী হাসান মুন্না (২৭), মো. শফিকুল (২৮), মো. নুরুজ্জামান (৩২), মো. মানিক (৩৮), শরীফ মির্জা (৪০), মজিবুর রহমান সর্দার (৪০), বাচ্চু বেপারী (৩৫) ও জাহাজের মাস্টার আইয়ুব মৃধা (৪৫)।
এ ঘটনার পরে ৮ আগস্ট ওই জাহাজের এক কর্মকর্তা সনু কুমার ত্রিপুরা বাদী হয়ে চাঁদপুর সদর মডেল থানায় একটি মামলা দায়ের করেন।
চাঁদপুর সদর নৌ পুলিশের উপ-পরিদর্শক ও মামলার তদন্ত কর্মকর্তা বিলাল আজাদ জানান, মাস্টার আইয়ুর মৃধাকে ঘটনার পরে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাকে ২ দিনের রিমান্ডে পাঠানো হয়েছে। পরে গতকাল শুক্রবার চাঁদপুর জেলা ও দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে সাতজনকে গ্রেফতার করা হয়। শনিবার (১৬ আগস্ট) সন্ধ্যায় গ্রেফতারদের চাঁদপুর আদালতে হাজির করা হলে চারজন আদালতে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন। বাকি তিনজনসহ মোট সাতজনকে জেলহাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।
এআই