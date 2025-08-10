এইমাত্র
  • মায়োর্কোর বিপক্ষে জয় পেলেও সন্তুষ্ট নন বার্সা কোচ
  • রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধান চায় বাংলাদেশ: নিরাপত্তা উপদেষ্টা
  • জামালপুরে জমি নিয়ে সংঘর্ষ, নিহত ১
  • কক্সবাজার বিমানবন্দরে আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের সূচনা অক্টোবরেই
  • টাঙ্গাইলে ঠিকাদারের ওপর সন্ত্রাসী হামলা, যুবলীগ নেতাসহ গ্রেপ্তার ৩
  • আলফাডাঙ্গায় যুবলীগ নেতা সবুজ গ্রেপ্তার
  • ভালুকায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ব্যবসায়ীর মৃত্যু
  • সাংবাদিক তুহিনের পরিবারের পাশে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন
  • ছেলের জন্য ভাত নিয়ে মাদরাসায় যাওয়ার পথে বাসচাপায় বাবার মৃত্যু
  • বেনাপোলে ইমিগ্রেশন ফরম জালকারি চক্রের ৪ সদস্যকে আটক
    • আজ রবিবার, ২ ভাদ্র, ১৪৩২ | ১৭ আগস্ট, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    আন্তর্জাতিক

    ইন্দোনেশিয়ায় ভয়াবহ ভূমিকম্প, বহু মানুষ আহত

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১৭ আগস্ট ২০২৫, ০১:৩১ পিএম
    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১৭ আগস্ট ২০২৫, ০১:৩১ পিএম

    ইন্দোনেশিয়ায় ভয়াবহ ভূমিকম্প, বহু মানুষ আহত

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১৭ আগস্ট ২০২৫, ০১:৩১ পিএম
    সংগৃহীত ছবি

    ইন্দোনেশিয়ায় ভয়াবহ ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৬। এতে বহু মানুষ আহত হয়েছেন।

    রোববার (১৭ আগস্ট) ভোরে দেশটির সুলাওয়েসিতে এই ভূমিকম্প আঘাত হানে। বার্তাসংস্থা রয়টার্স এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে।

    প্রতিবেদনে বলা হয়, রোববার ভোরে ইন্দোনেশিয়ার সুলাওয়েসি দ্বীপে ৬ দশমিক শূন্য মাত্রার ভূমিকম্পে কয়েক ডজন মানুষ আহত হয়েছেন বলে দেশটির দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংস্থা (বিএনবিপি) জানিয়েছে।

    ভূমিকম্পটি ভূপৃষ্ঠের ১০ কিলোমিটার (৬ দশমিক ২১ মাইল) গভীরে আঘাত হানে। এর প্রভাবে পসো অঞ্চলে প্রচণ্ড কম্পন অনুভূত হয় এবং আশপাশের এলাকাও কেঁপে ওঠে। সংস্থার বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এতে ২৯ জন আহত হয়েছেন, তাদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

    তবে এখন পর্যন্ত কোনো মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছে বিএনবিপি।

    প্রসঙ্গত, এশিয়ার বৃহত্তম দ্বীপদেশ ইন্দোনেশিয়ার জন্যসংখ্যা সাড়ে ২৭ কোটির বেশি। ভূতাত্ত্বিক অবস্থার কারণে নিয়মিতই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই দেশটিতে ভূমিকম্প, অগ্নুৎপাত ও সুনামির মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘটনা ঘটে থাকে।

    এমআর-২

    ট্যাগ :

    ইন্দোনেশিয়া ভূমিকম্প আহত

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…