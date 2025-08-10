এইমাত্র
    খেলা

    রাফিনিয়া-ইয়ামাল ঝলকে মায়োর্কাকে উড়িয়ে বার্সার উড়ন্ত শুরু

    স্পোর্টস ডেস্ক প্রকাশ: ১৭ আগস্ট ২০২৫, ০১:৪৩ পিএম
    লা লিগার নতুন মৌসুমে জয় দিয়ে যাত্রা শুরু করেছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন বার্সেলোনা। হ্যান্সি ফ্লিকের অধীনে খেলতে নামা কাতালান ক্লাবটি ৯ জনে নামা মায়োর্কার বিপক্ষে ৩-০ গোলের বড় জয় তুলে নেয়।

    শনিবার (১৬ আগস্ট) রাতে অনুষ্ঠিত এই ম্যাচে বার্সার হয়ে গোলের করেন রাফিনিয়া, ফেররান তোরেস এবং লামিন ইয়ামাল।

    পুরো ম্যাচে একক আধিপত্য দেখিয়েছে বার্সেলোনা। ৭২ শতাংশ বলের দখল রেখে তারা ২৪টি শট নেয়, যার ৮টি ছিল ‘অন টার্গেট’। বিপরীতে, মায়োর্কা মাত্র ৪ বার শট নেয়।

    এদিন বার্সার শুরুটাও ছিল দুর্দান্ত। ম্যাচের সপ্তম মিনিটে ইয়ামালের ক্রস থেকে দুর্দান্ত হেডে বার্সাকে লিড এনে দেন রাফিনিয়া। এরপর কিছুটা বিরতি দিয়ে প্রতিপক্ষের রক্ষণভাগের ভুলের সুযোগ নিয়ে ২৩ মিনিটে স্কোরলাইন দ্বিগুণ করেন ফেররান তোরেস।

    স্বাগতিক মায়োর্কোর জন্য ম্যাচটা কঠিন হয়ে পড়ে প্রথমার্ধেই। ম্যাচের ৩৩তম মিনিটে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন ডিফেন্ডার মনু মরনালেস। এর ঠিক ৫ মিনিট পর আবারও লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন মায়োর্কোর আরেক ফুটবলার। এবার বিপজ্জনক ট্যাকেল করে লাল কার্ড দেখেন দলটির ফরোয়ার্ড ভেদাত মিউরিকি।

    দুই খেলোয়াড় কম নিয়েও দ্বিতীয়ার্ধে প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা করে মায়োর্কা। কিন্তু বার্সার ধারাবাহিক আক্রমণ সামাল দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। ইয়ামাল, রাফিনিয়া এবং ওলমো একাধিক সুযোগ মিস করলেও মায়োর্কা বেঁচে যায় গোলরক্ষকের সেরা পারফরম্যান্সে। বদলি হিসেবে নামা মার্কাস রাশফোর্ডও সুযোগ পেলেও লক্ষ্যভেদে ব্যর্থ হন।

    তবে ম্যাচের অতিরিক্ত সময়ের চতুর্থ মিনিটে ইয়ামাল বাঁ পায়ের শটে গোল করে স্কোরলাইন ৩-০ নিয়ে জয় নিশ্চিত করে বার্সেলোনা।

