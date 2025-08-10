কাশিমপুরে গলায় ফাঁস দেওয়া মরদেহ উদ্ধার

গাজীপুরের কাশিমপুরে গাছের সাথে ঝুলন্ত অবস্থায় গলায় ফাঁস দেওয়া আফাজ উদ্দিন নামের এক ব্যক্তির রহস্যজনক মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
রবিবার (১৭ আগস্ট) সকালে মহানগরীর কাশিমপুরের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের সুরাবাড়ী এলাকার লাবানা ভ্যালির ভিতর থেকে এই রহস্যজনক মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
পুলিশ ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, সকালের দিকে কিছু লোকজন সুরাবাড়ী এলাকার লাবানা ভ্যালির সামনে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। এমন সময় একটি গাছের সাথে ওড়না প্যাঁচানো গলায় ফাঁস দেওয়া একটি মরদেহ দেখে পেয়ে স্থানীয় কাশিমপুর থানা পুলিশকে খবর দেয়। পরে থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য গাজীপুর শহীদ তাজ উদ্দিন আহাম্মদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়।
নিহত আফাজ উদ্দিন কুড়িগ্রাম জেলার ভুরুঙ্গামারী থানার আন্দারিঝার গ্রামের শামসুল হোসেনের ছেলে। তিনি বর্তমানে গাজীপুর মহানগরের কাশিমপুর থানার সুরাবাড়ী লাবানা ভ্যালির ভিতরে দীর্ঘদিন যাবৎ বসবাস করে আসছেন। এছাড়াও তিনি মাদকাসক্ত ছিলেন বলে জানা গেছে।
কাশিমপুর থানার অফিসার ইনচার্জ মনিরুজ্জামান বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এছাড়াও ময়নাতদন্ত রিপোর্ট হাতে পেলে তার উপর ভিত্তি করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানান তিনি।
এইচএ