নওগাঁয় ট্রেনে কাটা পড়ে যুবকের মৃত্যু

নওগাঁর আত্রাই ট্রেনের নিচে কাটা পড়ে মনিরুল ইসলাম নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। আজ রবিবার (১৭ আগস্ট) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার বটতলী নামক স্থানে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত মনিরুল ইসলাম (১৯) উপজেলার আমপুর গ্রামের আব্দুল মতিনের ছেলে।
আত্রাই ও সান্তাহার রেলওয়ে থানা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, কুড়িগ্রাম থেকে ছেড়ে আসা ঢাকা অভিমুখী কুড়িগ্রাম এক্সপ্রেস ট্রেনটি ১২টার দিকে আত্রাই স্টেশন পার হয়ে নাটোরের দিকে যাচ্ছিল। এ সময় মনিরুল রেললাইন পার হয়ে তার বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন। রেললাইন পার হওয়ার সময় খেয়াল না করায় ট্রেনটি পিছন থেকে তাকে ধাক্কা দেয়। এতে ট্রেনের নিচে কাটা পড়ে ঘটনাস্থলে মনিরুল নিহত হন।
সান্তাহার রেলওয়ে থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি জিআরপি) হাবিবুর রহমান বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, ওই যুবক মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন। রেললাইন পার হওয়ার সময় খেয়াল না করায় ট্রেনের নিচে কাটা পড়ে তার মৃত্যু হয়েছে। প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।
এইচএ