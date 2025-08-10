এইমাত্র
  • মায়োর্কোর বিপক্ষে জয় পেলেও সন্তুষ্ট নন বার্সা কোচ
  • রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধান চায় বাংলাদেশ: নিরাপত্তা উপদেষ্টা
  • জামালপুরে জমি নিয়ে সংঘর্ষ, নিহত ১
  • কক্সবাজার বিমানবন্দরে আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের সূচনা অক্টোবরেই
  • টাঙ্গাইলে ঠিকাদারের ওপর সন্ত্রাসী হামলা, যুবলীগ নেতাসহ গ্রেপ্তার ৩
  • আলফাডাঙ্গায় যুবলীগ নেতা সবুজ গ্রেপ্তার
  • ভালুকায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ব্যবসায়ীর মৃত্যু
  • সাংবাদিক তুহিনের পরিবারের পাশে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন
  • ছেলের জন্য ভাত নিয়ে মাদরাসায় যাওয়ার পথে বাসচাপায় বাবার মৃত্যু
  • বেনাপোলে ইমিগ্রেশন ফরম জালকারি চক্রের ৪ সদস্যকে আটক
    • আজ রবিবার, ২ ভাদ্র, ১৪৩২ | ১৭ আগস্ট, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    গাইবান্ধায় শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নেতার গলাকাটা লাশ উদ্ধার

    রবিউল ইসলাম, গাইবান্ধা প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৭ আগস্ট ২০২৫, ০৩:১৬ পিএম
    রবিউল ইসলাম, গাইবান্ধা প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৭ আগস্ট ২০২৫, ০৩:১৬ পিএম

    গাইবান্ধায় শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নেতার গলাকাটা লাশ উদ্ধার

    রবিউল ইসলাম, গাইবান্ধা প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৭ আগস্ট ২০২৫, ০৩:১৬ পিএম

    গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে জামায়াতে ইসলামীর অঙ্গ সংগঠন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ওয়ার্ড সভাপতি নজরুল ইসলাম (৩৫) এর গলাকাটা লাশ উদ্ধার করা হয়েছে।

    আজ রবিবার (১৭ আগস্ট) সকালে উপজেলার নাকাই ইউনিয়নের শীতলগ্রামের বাগুরার বিলের ধারে তাঁর লাশ দেখতে পায় স্থানীয় লোকজন। পরে পুলিশ গিয়ে লাশটি উদ্ধার করে।

    নিহত নজরুল উপজেলার নাকাই ইউনিয়নের শীতল গ্রামের মৃত তোফাজ্জল ইসলামের ছেলে।

    স্থানীয়রা জানায়, নজরুল ইসলাম শীতল গ্রামের বাজারে একটি মনিহারি দোকানের পাশাপাশি বিকাশের ব্যবসা করতেন। তিনি মাঝেমধ্যেই দোকানেই রাত কাটাতেন। পরিবারের লোকজন মনে করছেন, গতকাল শনিবার রাতে দোকানদারি শেষ করে তিনি ওখানেই ঘুমিয়েছেন। রবিবার সকালে হাঁটাহাঁটি করার সময় লোকজন বিলের ধারে রাস্তার পাশে এক ব্যক্তিকে শোয়া অবস্থায় দেখতে পান। পরে সেখানে গিয়ে দেখেন গলাকাটা একটি মরদেহ পড়ে আছে। পরে নিহতের পরিবার ও পুলিশকে তাঁরা খবর দেন।

    নাকাই ইউনিয়ন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি আশরাফুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন, ‘নজরুল ইসলাম সংগঠনের জন্য একজন নিবেদিত কর্মী ছিলেন। এ হত্যাকাণ্ডের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে দ্রুত হত্যাকারীদের খুঁজে বের করে গ্রেপ্তারের দাবি জানাচ্ছি।’

    গোবিন্দগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বুলবুল ইসলাম সময়ের কণ্ঠস্বরকে বলেন, মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হচ্ছে। হত্যাকাণ্ডের রহস্য উন্মোচন এবং হত্যাকারীদের গ্রেপ্তারে মাঠে নেমেছে পুলিশ। এ ব্যাপারে একটি মামলা প্রক্রিয়াধীন বলেও জানান ওসি।

    এইচএ

    ট্যাগ :

    গাইবান্ধা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নেতা

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…