    • আজ রবিবার, ২ ভাদ্র, ১৪৩২ | ১৭ আগস্ট, ২০২৫
    ধামইরহাটে টাপেন্টাডলসহ নারী গ্রেফতার

    রেজুয়ান আলম, ধামইরহাট (নওগাঁ) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৭ আগস্ট ২০২৫, ০৩:১৯ পিএম
    নওগাঁর ধামইরহাটে ৫০ পিস টাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ মোছা লাইলী বেগম (৪২) নামের একজনকে গ্রেফতার করেছে র‍্যাব।

    রবিবার (১৭ আগস্ট) দুপুরে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেন র‍্যাব-৫। গ্রেফতার আসামি উপজেলার অমরপুর হঠাৎপাড়া এলাকার মৃত হাফিজুর রহমানের মেয়ে।

    বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, র‍্যাব-৫, সিপিসি-৩ এর একটি গোয়েন্দা দল গত শনিবার রাতে উপজেলায় অভিযান চালায়। অভিযানে হরীতকীডাঙা রাস্তা থেকে আটক করা হয়। এ সময় তার নিকট থেকে ৫০ পিস টাপেন্টাডল ট্যাবলেট এবং ১টি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়। পরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ অনুযায়ী ধামইরহাট থানায় এজাহার দায়ের শেষে আসামিকে কোর্ট হাজতে প্রেরণ করা হয়।

