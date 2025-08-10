বাঘাইছড়িতে ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপনের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন

জেলার সীমান্তবর্তী উপজেলা বাঘাইছড়িতে পূর্ণাঙ্গ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপনের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।
রবিবার (১৭ আগস্ট) সকাল ১১টায় শহরের একটি রেস্টুরেন্টে এলাকাবাসীর ব্যানারে এই সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে অ্যাডভোকেট রহমত উল্লাহ বলেন, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার সবচেয়ে বড় উপজেলা বাঘাইছড়িতে ফায়ার সার্ভিস এবং সিভিল ডিফেন্স স্টেশন না থাকায় এখানে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ক্ষয়ক্ষতি ব্যাপক হচ্ছে। যথাযথ কর্তৃপক্ষের উচ্চপর্যায়ে যোগাযোগ করেও আমরা আশানুরূপ ফল পাচ্ছি না। ২০২৫ সালেও অগ্নিকাণ্ডে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বাঘাইছড়ি উপজেলায়। সব চেয়ে নিকটবর্তী ফায়ার সার্ভিস স্টেশন আছে খাগড়াছড়িতে; যেকোনো দুর্ঘটনায় খাগড়াছড়ি থেকে ফায়ার সার্ভিস আসতে এখানে অনেক সময় লেগে যায়। তাই অচিরেই এখানে একটি পূর্ণাঙ্গ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন করার জোর দাবি জানাচ্ছি।
সাংবাদিক সম্মেলনে আরো উপস্থিত ছিলেন এডভোকেট মো. জিল্লুর রহমান, আইনজীবী, জেলা আইনজীবী সমিতি, রাঙ্গামাটি; মো. করিম, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, রাঙ্গামাটি বনরূপা বাজার; মো. আলমগীর হোসেন, সভাপতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাত্র পরিষদ (পিসিসিপি), রাঙ্গামাটি জেলা শাখা; মো. রাকিব এবং মো. আল আমিন।
এ সময় রাঙ্গামাটিতে কর্মরত বিভিন্ন প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।
এআই