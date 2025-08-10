এইমাত্র
    আজ রবিবার, ২ ভাদ্র, ১৪৩২ | ১৭ আগস্ট, ২০২৫
    দেশজুড়ে

    যাত্রীসহ চলন্ত সিএনজিতে আগুন, ঘটনা এড়ালো ফায়ার সার্ভিস

    আতিকুল হা-মীম, আনোয়ারা (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৭ আগস্ট ২০২৫, ০৩:৪৪ পিএম
    আতিকুল হা-মীম, আনোয়ারা (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৭ আগস্ট ২০২৫, ০৩:৪৪ পিএম

    যাত্রীসহ চলন্ত সিএনজিতে আগুন, ঘটনা এড়ালো ফায়ার সার্ভিস

    আতিকুল হা-মীম, আনোয়ারা (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৭ আগস্ট ২০২৫, ০৩:৪৪ পিএম

    চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলায় যাত্রীবোঝাই চলন্ত সিএনজিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। তবে ফায়ার সার্ভিসের তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ ও যাত্রীদের দ্রুত সরে যাওয়ার কারণে বড় ধরনের প্রাণহানি থেকে রক্ষা পাওয়া গেছে।

    রবিবার (১৭ আগস্ট) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার মডেল মসজিদের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। হঠাৎ সিএনজির গ্যাস সিলিন্ডারে লিকেজ হয়ে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। এতে কয়েক মুহূর্তের জন্য এলাকাজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

    ঘটনার সময় উপস্থিত থাকা প্রত্যক্ষদর্শী সরওয়ার বলেন, ‘আমি মসজিদের সামনে হেঁটে আসছিলাম। হঠাৎ দেখি সিএনজি থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। মুহূর্তের মধ্যে আগুন লেগে যায়। যাত্রীরা আতঙ্কে চিৎকার করে দ্রুত নেমে যায়। সবার ডাকে সাড়া দিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে আসে ফায়ার সার্ভিস। আল্লাহর রহমত, একটু দেরি হলে হয়তো বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটত।’

    আরেক প্রত্যক্ষদর্শী ছালেহ আহমেদ বলেন, ‘আমরা সবাই ছুটে গিয়ে সাহায্য করার চেষ্টা করি। তবে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছিল। পরে ফায়ার সার্ভিস এসে নিয়ন্ত্রণে আনে।’

    ক্ষতিগ্রস্ত সিএনজি চালক মো. শফি আলম জানান, ‘আমি দুই যাত্রী নিয়ে পরৈকোড়া বাজারের দিকে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ সিলিন্ডার লিক হয়ে আগুন ধরে যায়। যাত্রীরা নেমে প্রাণে বেঁচেছে, কিন্তু আমার একমাত্র জীবিকার মাধ্যমটা চোখের সামনে পুড়ে গেল। সংসার চালানোর একমাত্র ভরসা ছিল এই সিএনজি।’

    তিনি আরও জানান, গাড়িটির বাজারমূল্য প্রায় তিন লাখ টাকা হলেও আগুনে অধিকাংশ অংশ পুড়ে গেছে।

    আনোয়ারা ফায়ার স্টেশনের সাব-অফিসার মো. আবদুল্লাহ সময়ের কন্ঠস্বর-কে বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে ধারণা করছি সিলিন্ডার লিকেজ হয়ে ইঞ্জিন অতিরিক্ত গরম হওয়ার কারণে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনি। এতে কোনো প্রাণহানি ঘটেনি।’

    তিনি আরও জানান, আগুনে প্রায় ২০ হাজার টাকার ক্ষতি হয়েছে। তবে ফায়ার সার্ভিসের তাৎক্ষণিক পদক্ষেপে প্রায় ৩ লাখ টাকার যন্ত্রাংশ উদ্ধার সম্ভব হয়েছে।

