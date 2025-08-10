এইমাত্র
  • মায়োর্কোর বিপক্ষে জয় পেলেও সন্তুষ্ট নন বার্সা কোচ
  • রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধান চায় বাংলাদেশ: নিরাপত্তা উপদেষ্টা
  • জামালপুরে জমি নিয়ে সংঘর্ষ, নিহত ১
  • কক্সবাজার বিমানবন্দরে আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের সূচনা অক্টোবরেই
  • টাঙ্গাইলে ঠিকাদারের ওপর সন্ত্রাসী হামলা, যুবলীগ নেতাসহ গ্রেপ্তার ৩
  • আলফাডাঙ্গায় যুবলীগ নেতা সবুজ গ্রেপ্তার
  • ভালুকায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ব্যবসায়ীর মৃত্যু
  • সাংবাদিক তুহিনের পরিবারের পাশে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন
  • ছেলের জন্য ভাত নিয়ে মাদরাসায় যাওয়ার পথে বাসচাপায় বাবার মৃত্যু
  • বেনাপোলে ইমিগ্রেশন ফরম জালকারি চক্রের ৪ সদস্যকে আটক
    • আজ রবিবার, ২ ভাদ্র, ১৪৩২ | ১৭ আগস্ট, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    মিরসরাইয়ে হত্যা মামলার রহস্য উদ্ঘাটন

    জাবেদুল ইসলাম, মিরসরাই (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৭ আগস্ট ২০২৫, ০৪:০০ পিএম
    জাবেদুল ইসলাম, মিরসরাই (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৭ আগস্ট ২০২৫, ০৪:০০ পিএম

    মিরসরাইয়ে হত্যা মামলার রহস্য উদ্ঘাটন

    জাবেদুল ইসলাম, মিরসরাই (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৭ আগস্ট ২০২৫, ০৪:০০ পিএম

    চট্টগ্রামের মিরসরাই উপজেলার জোরারগঞ্জে প্রায় এক বছর আগে সংঘটিত সায়েদ আলম প্রঃ সাঈদ (৩৫) হত্যা মামলার রহস্য উদ্ঘাটন করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় এজাহারনামীয় দুই আসামিকে গ্রেফতার করে আদালতে জবানবন্দি গ্রহণ করা হয়েছে। যেখানে বেরিয়ে এসেছে হত্যার পেছনের কারণ ও নৃশংসতার বিবরণ।

    আজ রবিবার (১৭ আগস্ট) এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করে জোরারগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হালিম।

    পুলিশ জানায়, গত ১১ আগস্ট মামলার অন্যতম আসামি মো. ইমাম হোসেনকে গ্রেফতার করা হয়। তিনি প্রাথমিকভাবে হত্যার দায় স্বীকার না করলেও মামলার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেন। পরে ইমামের শ্বশুর মো. জসিম আদালতে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি দিলে মামলার অগ্রগতি ঘটে। এরপর ১৫ আগস্ট র‌্যাব-১১ নোয়াখালীর চাটখিল থেকে পলাতক আসামি শাকিল (২১) কে গ্রেফতার করে।

    ২০২৪ সালের ১৩ আগস্ট জোরারগঞ্জ থানার সোনা পাহাড় এলাকার পাদদেশ থেকে খণ্ড-বিখণ্ড লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। আট দিন আগে নিখোঁজ হওয়া সায়েদ আলম প্রঃ সাঈদের লাশ বলে পরিবার শনাক্ত করে। নিহতের ভাই বাদী হয়ে থানায় হত্যা মামলা দায়ের করলে ডিএনএ পরীক্ষা ও তথ্য-প্রযুক্তির সহায়তায় তদন্তে অগ্রগতি আসে।

    আদালতে দেয়া জবানবন্দিতে শাকিল জানায়, নিহত সায়েদের সঙ্গে তাদের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব থাকলেও পরবর্তীতে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। সায়েদ তাকে চুরির অপবাদে মারধর করেন এবং তার শিশুপুত্রকে আটকে রেখে শ্বাশুরীর কাছ থেকে টাকা আদায় করেন। এ ঘটনায় ক্ষোভে তারা হত্যার পরিকল্পনা করে।

    জবানবন্দি অনুযায়ী, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট রাত ১১টার দিকে ইমামের ডাকে সায়েদ আলম খামারে গেলে মাদক সেবনের এক পর্যায়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এসময় শাকিল পিছন থেকে ধারালো রামদা দিয়ে আঘাত করলে তার হাত বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পরে ইমাম হোসেন গলা কেটে তাকে হত্যা করে। পরবর্তীতে লাশ বস্তায় ভরে সোনা পাহাড় এলাকায় ফেলে দেয়া হয়।

    জোরারগঞ্জ থানার ওসি আব্দুল হালিম জানান, গ্রেফতারকৃত দুই আসামি বর্তমানে জেলহাজতে রয়েছে। তাদের জবানবন্দি ও তদন্তের তথ্যের ভিত্তিতে হত্যার রহস্য উদ্ঘাটন সম্ভব হয়েছে।

    এইচএ

    ট্যাগ :

    মিরসরাই হত্যা মামলা রহস্য উদ্ঘাটন

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…