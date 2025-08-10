এইমাত্র
  • মায়োর্কোর বিপক্ষে জয় পেলেও সন্তুষ্ট নন বার্সা কোচ
  • রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধান চায় বাংলাদেশ: নিরাপত্তা উপদেষ্টা
  • জামালপুরে জমি নিয়ে সংঘর্ষ, নিহত ১
  • কক্সবাজার বিমানবন্দরে আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের সূচনা অক্টোবরেই
  • টাঙ্গাইলে ঠিকাদারের ওপর সন্ত্রাসী হামলা, যুবলীগ নেতাসহ গ্রেপ্তার ৩
  • আলফাডাঙ্গায় যুবলীগ নেতা সবুজ গ্রেপ্তার
  • ভালুকায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ব্যবসায়ীর মৃত্যু
  • সাংবাদিক তুহিনের পরিবারের পাশে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন
  • ছেলের জন্য ভাত নিয়ে মাদরাসায় যাওয়ার পথে বাসচাপায় বাবার মৃত্যু
  • বেনাপোলে ইমিগ্রেশন ফরম জালকারি চক্রের ৪ সদস্যকে আটক
    • আজ রবিবার, ২ ভাদ্র, ১৪৩২ | ১৭ আগস্ট, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    বেনাপোলে ইমিগ্রেশন ফরম জালকারি চক্রের ৪ সদস্যকে আটক

    মো. জামাল হোসেন, বেনাপোল (যশোর) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৭ আগস্ট ২০২৫, ০৪:০৭ পিএম
    মো. জামাল হোসেন, বেনাপোল (যশোর) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৭ আগস্ট ২০২৫, ০৪:০৭ পিএম

    বেনাপোলে ইমিগ্রেশন ফরম জালকারি চক্রের ৪ সদস্যকে আটক

    মো. জামাল হোসেন, বেনাপোল (যশোর) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৭ আগস্ট ২০২৫, ০৪:০৭ পিএম

    বেনাপোল আন্তর্জাতিক চেকপোস্ট ইমিগ্রেশনের বহির্গমন পাসপোর্ট যাত্রীদের জাল ফরমের মাধ্যমে প্রতারণার অভিযোগে চার প্রতারককে আটক করেছে বন্দরের দায়িত্বে থাকা এপিবিএন সদস্যরা।

    রবিবার (১৭ আগস্ট) সকাল ১১টার দিকে বেনাপোল আন্তর্জাতিক প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল সংলগ্ন চেকপোস্ট বাজারের ইউনুস মার্কেটের সামনে থেকে তাদের আটক করা হয়। এ সময় তারা যাত্রীদের কাছে প্রতারণার মাধ্যমে ইমিগ্রেশনের বহির্গমন বিভাগের জাল ফরম সরবরাহ করছিলেন।

    আটককৃতরা হলেন- বেনাপোল পোর্ট থানার স্থানীয় ভবেরবেড় গ্রামের আতিকুর রহমান ও রুবেল হোসেন, বড়আচড়া গ্রামের আলামিন শেখ এবং রহমতপুর গ্রামের আনোয়ার হোসেন।

    বেনাপোল বন্দরের এপিবিএন এর ইনচার্জ সন্তু বিশ্বাস জানান, যাত্রীদের কাছে ভারত গমনের বহির্গমন বিভাগের জাল ফরম সরবরাহের সময় প্রতারক চক্রের চার সদস্যকে আটক করা হয়েছে। যাত্রীর মাধ্যমে জানা গেছে, জোর করে অর্থ আদায় করে ইমিগ্রেশনের ওই জাল ফরম সরবরাহ করছিল। আটককৃতদের নামে প্রতারণা মামলা দিয়ে বেনাপোল পোর্ট থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

    বেনাপোল ইমিগ্রেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইলিয়াস হোসেন মুন্সি জানান, 'আমি শুনেছি ইমিগ্রেশনের বহির্গমন ফরম জাল চক্রের চার সদস্যকে এপিবিএন সদস্যরা আটক করে পোর্ট থানায় সোপর্দ করেছে। এখন ভারত গমনে বহির্গমন বিভাগের ফরম পূরণ করার প্রয়োজন নেই। ডেস্ক অফিসাররা যাত্রীদের সুবিধার্থে তাদের পাসপোর্ট দেখে নির্ভুলভাবে সরাসরি অনলাইনে পূরণ করে থাকেন।'

    এআই

    ট্যাগ :

    বেনাপোল ইমিগ্রেশন ফরম জাল চক্র সদস্য আটক

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…