এইমাত্র
  • মায়োর্কোর বিপক্ষে জয় পেলেও সন্তুষ্ট নন বার্সা কোচ
  • রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধান চায় বাংলাদেশ: নিরাপত্তা উপদেষ্টা
  • জামালপুরে জমি নিয়ে সংঘর্ষ, নিহত ১
  • কক্সবাজার বিমানবন্দরে আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের সূচনা অক্টোবরেই
  • টাঙ্গাইলে ঠিকাদারের ওপর সন্ত্রাসী হামলা, যুবলীগ নেতাসহ গ্রেপ্তার ৩
  • আলফাডাঙ্গায় যুবলীগ নেতা সবুজ গ্রেপ্তার
  • ভালুকায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ব্যবসায়ীর মৃত্যু
  • সাংবাদিক তুহিনের পরিবারের পাশে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন
  • ছেলের জন্য ভাত নিয়ে মাদরাসায় যাওয়ার পথে বাসচাপায় বাবার মৃত্যু
  • বেনাপোলে ইমিগ্রেশন ফরম জালকারি চক্রের ৪ সদস্যকে আটক
    • আজ রবিবার, ২ ভাদ্র, ১৪৩২ | ১৭ আগস্ট, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    ভালুকায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ব্যবসায়ীর মৃত্যু

    সাজ্জাদুল আলম খান, ভালুকা (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৭ আগস্ট ২০২৫, ০৪:৩৪ পিএম
    সাজ্জাদুল আলম খান, ভালুকা (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৭ আগস্ট ২০২৫, ০৪:৩৪ পিএম

    ভালুকায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ব্যবসায়ীর মৃত্যু

    সাজ্জাদুল আলম খান, ভালুকা (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৭ আগস্ট ২০২৫, ০৪:৩৪ পিএম

    ময়মনসিংহের ভালুকায় দোকানে বিদ্যুতের কাজ করতে গিয়ে সোহাগ মিয়া (৩৫) নামে এক ব্যবসায়ীর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।

    রবিবার (১৭ আগস্ট) সকালে উপজেলার পুরুড়া গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

    পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ভালুকা মেজরভিটার বাসিন্দা গণি মিয়ার ছেলে সোহাগ মিয়া কয়েক বছর আগে পুরুড়া গ্রামে জমি কিনে বসতি গড়ে তোলেন। সেখানে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান খুলে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসা করে আসছিলেন। রবিবার সকালে নিজ দোকানে বিদ্যুতের লাইন মেরামত করার সময় হঠাৎ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

    নিহতের বাবা গণি মিয়া বলেন, ‘আমার ছেলে দোকানে বিদ্যুতের কাজ করার সময় হঠাৎ বিদ্যুতের সংস্পর্শে আসে। স্থানীয়রা বিষয়টি আমাকে জানালে ঘটনাস্থলেই গিয়ে দেখি সে আর নেই।’

    ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে স্থানীয় ইউপি সদস্য সাইফুল ইসলাম জানান, ‘এটি একটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। বিদ্যুতের কাজ করতে গিয়ে সোহাগের মৃত্যু হয়েছে।’

    হঠাৎ এমন মৃত্যুর ঘটনায় পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। স্থানীয়রা মরদেহ দাফনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

    এআই

    ট্যাগ :

    ভালুকা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট ব্যবসায়ী মৃত্যু

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…