    মায়োর্কোর বিপক্ষে জয় পেলেও সন্তুষ্ট নন বার্সা কোচ

    স্পোর্টস ডেস্ক প্রকাশ: ১৭ আগস্ট ২০২৫, ০৫:২৬ পিএম
    মায়োর্কোর বিপক্ষে ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে হ্যান্সি ফ্লিক ।। ছবি: সংগৃহীত

    লা লিগায় নতুন মৌসুমের প্রথম ম্যাচে দাপুটে জয় পেয়েছে বার্সেলোনা। শনিবার (১৬ আগস্ট) রাতে মায়োর্কোকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে হ্যান্সি ফ্লিকের শিষ্যরা। তবে এমন জয়ের পরও ফলাফল নিয়ে সন্তুষ্ট নন বার্সা কোচ।

    এদিন ম্যাচজুড়ে দাপুটে পারফর্ম করেছে রাফিনিয়া-ইয়ামালরা। ম্যাচের ম্যাচের সপ্তম মিনিটেই লামিন ইয়ামালের ক্রসে হেডে গোল করে বার্সাকে এগিয়ে দেন রাফিনিয়া। এরপর ২৩তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ফেরান তোরেস।

    স্বাগতিক মায়োর্কোর জন্য ম্যাচটা কঠিন হয়ে পড়ে প্রথমার্ধেই। ম্যাচের ৩৩তম মিনিটে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন ডিফেন্ডার মনু মরনালেস। এর ঠিক ৫ মিনিট পর আবারও লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন মায়োর্কোর আরেক ফুটবলার। এবার বিপজ্জনক ট্যাকেল করে লাল কার্ড দেখেন দলটির ফরোয়ার্ড ভেদাত মিউরিকি। এতে ৯ জনের দলে পরিণত হয় দলটি।

    তবে ৯ জনের দলের বিপক্ষেও দ্বিতীয়ার্ধে খুব একটা সুবিধা করতে পারেনি বার্সা। ম্যাচের ৯৪ মিনিটে ইয়ামাল দূরপাল্লার দুর্দান্ত শটে তৃতীয় গোলটি করেন।

    আর এতেই চটেছেন কোচ হ্যান্সি ফ্লিক। ম্যাচ শেষে তিনি বলেন, ‘৩ পয়েন্ট অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমি ম্যাচটা একেবারেই পছন্দ করিনি। ২-০ গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর ও প্রতিপক্ষ নয় জনে নেমে যাওয়ার পরও আমরা যেন অর্ধেক শক্তি নিয়ে খেলেছি। এমনভাবে খেলা আমার ভালো লাগেনি। দলকে বলেছি—আমাদের আরও দ্রুত খেলতে হবে, আরও গোল করতে হবে।’

    ফ্লিক আরও যোগ করেন, ‘আমাদের কখনও শিথিল হওয়া উচিত নয়। ম্যাচের পুরো নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে। ৫০-৬০ শতাংশ দিয়ে নয়, ১০০ শতাংশ দিয়েই খেলতে হবে।’

    আরডি

