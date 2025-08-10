এইমাত্র
    • আজ রবিবার, ২ ভাদ্র, ১৪৩২ | ১৭ আগস্ট, ২০২৫
    খেলা

    বাবরকে দলে না নেওয়ার কারণ জানালেন পাকিস্তানের কোচ

    স্পোর্টস ডেস্ক প্রকাশ: ১৭ আগস্ট ২০২৫, ০৬:০৩ পিএম
    বাবরকে দলে না নেওয়ার কারণ জানালেন পাকিস্তানের কোচ

    পাকিস্তান ক্রিকেট দলের অন্যতম সেরা ব্যাটার বাবর আজম। গত ১৫ মাস আগেও পাকিস্তানের টি-টোয়েন্টি দলের নেতৃত্বে ছিলেন তিনি। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে পাল্টে গেছে পরিস্থিতি। ধারাবাহিক ব্যর্থতার কারণে অধিনায়কত্ব হারিয়েছেন তিনি। এমনকি সবশেষ বাংলাদেশ ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজে স্কোয়াডে জায়গা হয়নি তার। এবার এশিয়া কাপের দলেও জায়গা হয়নি এক সময়ের টি-টোয়েন্টিতে বিশ্বের এক নম্বর ব্যাটারের।

    রোববার (১৭ আগস্ট) আফগানিস্তান ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে আসন্ন ত্রিদেশীয় সিরিজ ও এশিয়া কাপের জন্য দল ঘোষণা করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। ১৭ সদস্যের এই দলে নেই বাবর আজম ও মোহাম্মদ রিজওয়ান।

    বাবর আজম ও মোহাম্মদ রিজওয়ানকে ছাড়াই দল ঘোষণা করায় তৈরি হয়েছে নতুন সমালোচনা। তবে কেন বাবরকে দলে রাখা হয়নি সেবিষয়ে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন পাকিস্তানের সাদা বলের প্রধান কোচ মাইক হেসন।

    এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেছেন, ‘বাবরকে কিছু জায়গায় উন্নতি করতে বলা হয়েছে, বিশেষ করে স্পিনের বিপক্ষে এবং সামগ্রিকভাবে স্ট্রাইক রেটের দিক থেকে। এগুলোতে সে কঠোর পরিশ্রম করছে। আমার বিশ্বাস, শিগগিরই আমরা উন্নতি দেখতে পাব।’

    অস্ট্রেলিয়ার ফ্র্যাঞ্চাইজি বিগ ব্যাশ লিগের (বিবিএল) এবারের আসরে খেলবে বাবর আজম। হেসন জানান, এই টুর্নামেন্টে খেলে বাবর তার সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠতে পারেন। তিনি বলেন, ‘বাবরের মতো একজন বিশ্বমানের ব্যাটারকে আমরা দীর্ঘ সময়ের জন্য বিবেচনার বাইরে রাখতে পারি না। সে বিবিএলে খেললে তার উন্নতির সুযোগ মিলবে।’

    আগামী ৯ সেপ্টেম্বর থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সংযুক্ত আরব আমিরাতে বসবে এশিয়া কাপ। এর আগে ২৯ আগস্ট থেকে ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আফগানিস্তান ও স্বাগতিক আমিরাতকে নিয়ে শারজাহতে ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে সালমান আলি আঘা নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান।

