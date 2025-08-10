এইমাত্র
    • আজ রবিবার, ২ ভাদ্র, ১৪৩২ | ১৭ আগস্ট, ২০২৫
    আন্তর্জাতিক

    চীনে আকস্মিক বন্যায় ১০ জনের মৃত্যু

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১৭ আগস্ট ২০২৫, ০৭:০৬ পিএম
    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১৭ আগস্ট ২০২৫, ০৭:০৬ পিএম

    চীনে আকস্মিক বন্যায় ১০ জনের মৃত্যু

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১৭ আগস্ট ২০২৫, ০৭:০৬ পিএম
    সংগৃহীত ছবি

    চীনের ইনার মঙ্গোলিয়ায় আকস্মিক বন্যায় কমপক্ষে ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় আরও ২ জন নিখোঁজ রয়েছেন।

    দেশটির রাষ্ট্রায়ত্ত সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়, শনিবার স্থানীয় সময় রাত ১০টার দিকে ইনার মঙ্গোলিয়ার একটি নদীর বাঁধ ভেঙে গেছে। এতে সেখানকার বায়ান্নুর শহরের অন্তত ১৩ জন বাসিন্দা বন্যার পানিতে ভেসে গেছেন। ইনার মঙ্গোলিয়ার গুরুত্বপূর্ণ কৃষি অঞ্চল হিসেবে মনে করা হয় ওই শহরটিকে।

    রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা সিনহুয়া জানায়, আকস্মিক বন্যায় আটকে পড়া লোকজনকে উদ্ধারে ৭০০ জনেরও বেশি উদ্ধারকর্মী কাজ শুরু করেছেন। সেখান থেকে ইতোমধ্যে একজনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে।

    চীনে সাধারণত জুলাই মাস থেকে টানা চরম বৈরী আবহাওয়া শুরু হয়। মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে দেশটির উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চল স্বাভাবিকের তুলনায় ভারী বর্ষণে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। বৈরী এই আবহাওয়া জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে আবহাওয়াবিদরা মন্তব্য করেছেন। ওই অঞ্চলে দেখা দেওয়া আকস্মিক বন্যায় হাজার হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন এবং শত শত কোটি ডলারের অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি তৈরি হয়েছে।

    বায়ান্নুর চীনের গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় শস্য ও তেল উৎপাদন কেন্দ্র। একইসঙ্গে ভেড়া প্রজনন ও প্রক্রিয়াজাতকরণেরও প্রধান কেন্দ্র হিসেবে শহরটির পরিচিতি রয়েছে।

    অন্যদিকে, দেশটির দক্ষিণাঞ্চলীয় হাইনান প্রদেশে সাড়ে তিন মাসের মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞা শনিবার শেষ হয়েছে। রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, টানা ভারী বর্ষণের কারণে কৃষি বিষয়ক কর্মকর্তারা মাছ ধরার নৌকাগুলোকে বন্দরে আশ্রয় নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

    এছাড়া চীনের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সিচুয়ান প্রদেশে শুক্রবার একটি উৎসবে অবকাঠামো ভেঙে পড়ে দু’জনের প্রাণহানি ঘটেছে। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও কমপক্ষে তিনজন।

    এর আগে, গত মাসের শেষের দিকে দেশটির রাজধানী বেইজিংয়ে ভয়াবহ বর্ষণে অন্তত ৪৪ জন নিহত হন। বেইজিংয়ে আকস্মিক ওই বন্যায় ৭০ হাজারের বেশি মানুষকে সরিয়ে নিতে বাধ্য হয় কর্তৃপক্ষ।

    এমআর-২

    চীন বন্যা মৃত্যু

