    মাগরিবের নামাজের পর মাইকের যন্ত্রপাতি নিয়ে গেলো চোর, থানায় অভিযোগ

    আতিকুল হা-মীম, আনোয়ারা (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৭ আগস্ট ২০২৫, ০৯:৪৩ পিএম
    মাগরিবের নামাজের পর মাইকের যন্ত্রপাতি নিয়ে গেলো চোর, থানায় অভিযোগ

    চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলার একটি মসজিদ থেকে ইলেকট্রনিকস যন্ত্রাংশ চুরির অভিযোগ উঠেছে।

    শুক্রবার (১৫ আগস্ট) সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ৮টার মধ্যে উপজেলার সদর ইউনিয়নের ঘনপুকুরপাড় এলাকার রহমানিয়া জামে মসজিদে এ ঘটনা ঘটে।

    স্থানীয় সূত্র জানায়, ওইদিন মাগরিবের নামাজ আদায় শেষে মসজিদের ইমাম মো. সেহান উদ্দীন উপজেলা পরিষদের দিকে যান। রাত আনুমানিক ৮টার দিকে এশার নামাজ পড়ানোর জন্য তিনি ও স্থানীয় মুসল্লিরা মসজিদে এসে দেখেন, মসজিদের মাইক পরিচালনায় একটি যন্ত্র চুরি হয়ে গেছে। ধারণা করা হচ্ছে, সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ৮টার মধ্যে অজ্ঞাত চোর মসজিদে প্রবেশ করে যন্ত্রাংশটি নিয়ে যায়। এর বাজারমূল্য প্রায় ২০ হাজার টাকা।

    এ বিষয়ে আজ মসজিদ পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক মো. সেলিম উদ্দীন আনোয়ারা থানায় লিখিত অভিযোগ দাখিল করেছেন। তিনি বলেন, 'মসজিদের মতো পবিত্র ও স্পর্শকাতর জায়গায় চুরির ঘটনা সত্যিই অভাবনীয়। এর আগেও এলাকায় চোরের উৎপাত বেড়ে যাওয়ায় আমরা উদ্বিগ্ন ছিলাম। প্রশাসনের কাছে আমরা দ্রুত দোষীদের শনাক্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার আহ্বান জানাই।'

    স্থানীয় বাসিন্দা মো. শফিউল আলম ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'এলাকায় প্রতিনিয়ত ছোটখাটো চুরির ঘটনা ঘটছে। মসজিদের যন্ত্রাংশ পর্যন্ত নিরাপদে নেই, এটা সত্যিই দুঃখজনক। আমরা চাই প্রশাসন এ বিষয়ে কঠোর পদক্ষেপ নিক।'

    আনোয়ারা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. মনির হোসেন বলেন, 'মসজিদে চুরির ঘটনায় একটি অভিযোগ পেয়েছি। বিষয়টি তদন্ত প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।'

