সীতাকুণ্ডে সাগর উপকূল থেকে অর্ধ গলিত যুবকের লাশ উদ্ধার

    • আজ রবিবার, ২ ভাদ্র, ১৪৩২ | ১৭ আগস্ট, ২০২৫
    দেশজুড়ে

    এস এম ইকবাল হোসাইন, সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৭ আগস্ট ২০২৫, ১০:১৩ পিএম
    চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে সমুদ্র উপকূল থেকে অর্ধ গলিত এক যুবকের (৪০) লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া লাশের কোনো পরিচয় পাওয়া যায়নি।

    রবিবার (১৭ আগস্ট) রাত সাড়ে ৮টার দিকে ভাটিয়ারী ইউনিয়নের কদমরসূল এলাকার সমুদ্র উপকূলের এ, জি শিপ ইয়ার্ডের পশ্চিম পাশ থেকে এই লাশ উদ্ধার করেন কুমিরা নৌ পুলিশ।

    নৌ পুলিশ লাশটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল হাসপাতালে প্রেরণ করেন।

    নৌ পুলিশ ফাঁড়ি সূত্রে জানা যায়, ভাটিয়ারী ইউনিয়নের কদমরসূল এলাকায় সমুদ্র উপকূলে স্থানীয়রা একটি অর্ধ গলিত লাশ পড়ে থাকতে দেখে নৌ পুলিশকে খবর দেয়। পরে নৌ পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশটি উদ্ধার করেন। নিহতের পরনে ছিল একটি পোলো শার্ট ও একটি প্যান্ট।

    কুমিরা নৌ-পুলিশের ইনচার্জ মোহাম্মদ ওয়ালি উদ্দিন আকবর বলেন, উদ্ধার হওয়া লাশের কোনো পরিচয় পাওয়া যায়নি। লাশটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। এই ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

    ট্যাগ :

    সীতাকুণ্ড সাগর উপকূল যুবকের লাশ উদ্ধার

