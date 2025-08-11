এইমাত্র
    দেশজুড়ে

    অস্ত্রসহ গ্রেফতার সন্ত্রাসী শাকিল, চট্টগ্রামে পুলিশের ওপর হামলা

    ডিস্ট্রিক্ট করেসপন্ডেন্ট প্রকাশ: ১৭ আগস্ট ২০২৫, ১১:০২ পিএম
    অস্ত্রসহ গ্রেফতার সন্ত্রাসী শাকিল, চট্টগ্রামে পুলিশের ওপর হামলা

    চট্টগ্রাম নগরের বন্দর থানা পুলিশের ওপর হামলা মামলার প্রধান আসামি যুবলীগ নেতা শাকিলকে (২৫) অস্ত্রসহ গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

    শনিবার (১৬ আগস্ট) রাত সাড়ে ১১ টার দিকে চট্টগ্রামের চন্দনাইশ থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের পর নগরীর বন্দর খালপাড় এলাকা থেকে হামলায় ব্যবহৃত অস্ত্র উদ্ধার করে পুলিশ।

    রবিবার (১৭ আগস্ট) এ বিষয়ে প্রেস ব্রিফিং করে জানান চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ বন্দর বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মো: আমিরুল ইসলাম। তিনি বলেন, 'পুলিশের কাজে বাধা দেওয়া এবং পুলিশকে আঘাত করার ঘটনায় প্রধান আসামি সন্ত্রাসী শাকিলকে গ্রেফতার করা হয়েছে।'

    পরবর্তীতে তার দেওয়া তথ্যমতে, তাকে সাথে নিয়ে বন্দর থানাধীন ঈশান মিস্ত্রিরহাটস্থ খালপাড় 'স'মিলের পরিত্যক্ত টিনশেড ঘর হতে তার অপর সহযোগী মো. আরিফ হোসেনকে গ্রেফতার করা হয়। এসময় আরিফের কাছ থেকে একটি লোহার কিরিচ ও সন্ত্রাসী শাকিলের স্বীকারোক্তি মতে পরিত্যক্ত টিনশেডের কোণে লুকানো অবস্থায় একটি দেশীয় তৈরি এলজি ও তিনটি রাউন্ড তাজা কার্তুজ উদ্ধার করা হয়।

    এর আগে সোমবার (১১ আগস্ট) রাতে নগরীর বন্দর থানাধীন সল্টগোলা ক্রসিং ঈশান মিস্ত্রিঘাট খালপাড় এলাকায় ঝটিকা মিছিল বের করে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। খবর পেয়ে বন্দর থানা পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছালে ১০-১২ জন যুবক তাদের ধাওয়া করে। এসময় অন্যরা সেখান থেকে পিছু হটলেও এসআই আবু সাঈদ রানা মাটিতে পড়ে যান। তখন ধারালো অস্ত্র দিয়ে পুলিশ সদস্য রানার মাথা, গলা, হাত ও পেটে উপর্যুপরি আঘাত করে আসামিরা।

    এ ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে অস্ত্র ও সন্ত্রাস দমন আইনে পৃথক দুটি মামলা দায়ের করে। এখন পর্যন্ত এ ঘটনায় মোট ৩১ জনকে গ্রেফতারের তথ্য দিয়েছে পুলিশ।

