নিউইয়র্কের নাইটক্লাবে গোলাগুলি, নিহত ৩

নিউইয়র্ক সিটির ব্রুকলিনের ক্রাউন হাইটস এলাকায় একটি নাইটক্লাবে গোলাগুলির ঘটনায় তিনজন নিহত ও অন্তত আটজন আহত হয়েছেন। স্থানীয় সময় রোববার (১৭ আগস্ট) ভোরে এই ঘটনা ঘটে।
নিউইয়র্ক পুলিশ কমিশনার জেসিকা টিশ সাংবাদিকদের জানান, স্থানীয় সময় ভোর সাড়ে ৩টার কিছু আগে টেস্ট অব দ্য সিটি লাউঞ্জে এক বা একাধিক হামলাকারী গুলি চালায়। এতে ঘটনাস্থলেই তিনজন নিহত হন।
তিনি বলেন, “এটি নিউইয়র্ক সিটিতে ঘটে যাওয়া একটি ভয়াবহ গোলাগুলির ঘটনা।” তদন্তকারীরা ঘটনাস্থল থেকে অন্তত ৩৬টি গুলির খোসা উদ্ধার করেছেন এবং কাছাকাছি একটি রাস্তায় একটি আগ্নেয়াস্ত্র পাওয়া গেছে। আহতদের মধ্যে তিনজন নারী রয়েছেন। তাদের বয়স ২৭ থেকে ৬১ বছরের মধ্যে। তবে সবার আঘাত প্রাণঘাতী নয়। তারা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
কমিশনার টিশ জানান, “আমরা এ বছরের সাত মাসে শহরে বন্দুক হামলা ও ভুক্তভোগীর সংখ্যা ইতিহাসের সর্বনিম্ন পর্যায়ে দেখেছি। আজ যা ঘটল, তা নিঃসন্দেহে একটি ব্যতিক্রম। এটি একটি ভয়াবহ ঘটনা, তবে আমরা বিস্তারিত তদন্ত করে আসল কারণ বের করব।”
সূত্র : এপি নিউজ
এবি