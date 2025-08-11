এইমাত্র
  • ডিবির হারুনসহ পুলিশের ১৮ কর্মকর্তা সাময়িক বরখাস্ত
  • নড়াইলে সাপের কামড়ে একজনের মৃত্যু
  • ১৮ বছর আগে বরখাস্ত ৮৫ উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তাকে পুনর্বহালের নির্দেশ
  • চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের আন্দোলনে উখিয়া-টেকনাফ সড়ক অচল
  • বিদেশে পাচারকৃত অর্থে গড়া ৪০ হাজার কোটি টাকার সম্পত্তির সন্ধান
  • সাগরে তিন দিন ধরে ভাসতে থাকা ৮ জেলে উদ্ধার
  • দেশের বাজারে আজ যে দামে বিক্রি হচ্ছে স্বর্ণ
  • নাইজেরিয়ায় নৌকা ডুবে নিখোঁজ ৪০
  • গজারিয়ায় দুর্বৃত্তদের দেওয়া আগুনে আট বসতঘর পুড়ে ছাই
  • ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি অপু গ্রেফতার
    • আজ সোমবার, ৩ ভাদ্র, ১৪৩২ | ১৮ আগস্ট, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    রাজধানী

    মিরপুরে ভবন থেকে যুবকের মরদেহ উদ্ধার

    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ১৮ আগস্ট ২০২৫, ০৯:৫২ এএম
    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ১৮ আগস্ট ২০২৫, ০৯:৫২ এএম

    মিরপুরে ভবন থেকে যুবকের মরদেহ উদ্ধার

    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ১৮ আগস্ট ২০২৫, ০৯:৫২ এএম

    রাজধানীর মিরপুর ১১ নম্বর মেট্রোস্টেশনের পাশে একটি গার্মেন্টস এক্সেসরিজের অফিস থেকে ইমরান হোসেন আফজাল নামে এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহত ইমরান ওই অফিসে ম্যানেজার হিসেবে কাজ করতেন।

    নিহতের স্বজনরা জানান, শনিবার (১৬ আগস্ট) রাত থেকেই নিখোঁজ ছিলেন ইমরান। রোববার রাতে এক আত্মীয় তাদের ফোন দিয়ে মিরপুর-১১ মেট্রোস্টেশনের কাছে যেতে বলেন। এ সময় তিনি জানান, ইমরানের মরদেহ পাওয়া গেছে।

    নিহতের স্বজনদের অভিযোগ, ইমরান যে অফিসে চাকরি করতেই সেই অফিসের মালিকের ছেলে ইমরানকে হত্যা করেছে।

    পুলিশ জানায়, সন্দেহভাজন হিসেবে মালিকের ছেলেকে হেফাজতে নেয়া হয়েছে। নিহত ইমরানের বাড়ি শরীয়তপুরের ভেদরগঞ্জ এলাকায়।

    এবি

    ট্যাগ :

    মিরপুরে ভবন মরদেহ উদ্ধার

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…