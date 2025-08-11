এইমাত্র
    • আজ সোমবার, ৩ ভাদ্র, ১৪৩২ | ১৮ আগস্ট, ২০২৫
    শিবচরে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় ইমামের মৃত্যু

    তামিম ইসমাইল, শিবচর (মাদারীপুর) প্রতি‌নি‌ধি প্রকাশ: ১৮ আগস্ট ২০২৫, ১০:১৫ এএম
    মাদারীপুরের শিবচরে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কায় মাওলানা আব্দুর রহমান (৩৭) নামে এক মসজিদের ইমামের মৃত্যু হয়েছে।

    সোমবার (১৮ আগস্ট) ভোরে উপজেলার দক্ষিণ বাঁশকান্দি ইউনিয়নের বাঁশকান্দি-শেখপুর আঞ্চলিক সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মাওলানা আব্দুর রহমান ওই ইউনিয়নের মৃত হাকিম আলী হাওলাদারের ছেলে। তিনি পঞ্চগ্রামের একটি মসজিদে ইমামতি করতেন।

    স্থানীয়রা জানান, প্রতিদিনের মতো আজ ভোরে মাওলানা আব্দুর রহমান বাড়ি থেকে মোটরসাইকেলে মসজিদের উদ্দেশে রওনা হন। পথে আব্দুল জব্বার শিকদারের বাড়ির সামনে পৌঁছালে মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তিনি গাছের সঙ্গে ধাক্কা খান। এতে তার মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে শিবচর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

    শিবচর থানার ওসি মো. রকিবুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, 'মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় এক ইমামের মৃত্যুর সংবাদ পেয়েছি।'

    শিবচর মোটরসাইকেল দুর্ঘটনা ইমাম মৃত্যু

