খালেদা জিয়ার জন্মদিনে ভাওয়াল কলেজ ছাত্রদলের দোয়া মাহফিল

নব গঠিত ভাওয়াল বদরে আলম সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রদলের আয়োজনে বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার ৮০তম জন্মদিনে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার বিকালে ভাওয়াল কলেজ প্রাঙ্গণে মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন নব গঠিত কমিটির আহবায়ক আব্দুল হাসিম এবং সঞ্চালনা করেন সদস্য সচিব আরিফুল আলম আবির।
এসময় আহবায়ক হাসিম তার বক্তব্যে বলেন, 'স্বাধীনতার মহান ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান যে বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছেন, যেমন দেশের স্বপ্ন দেখতেন, তা নির্বাচন মাধ্যমে দেশনায়ক তারেক রহমানের দেয়া রাষ্ট্র কাঠামোর ৩১ দফা বাস্তবায়নের মধ্যদিয়ে নতুন বাংলাদেশ গড়বো। আজ বেগম খালেদা জিয়ার জন্মদিনে আমরা মহান আল্লাহর কাছে তাঁর সুস্থতা ও দীর্ঘ হায়াতের জন্যে মনভরে দোয়া করছি। দেশবাসীর কাছে দোয়া চাই।'
সদস্য সচিব আবির বলেন, 'আপোষহীন বেগম খালেদা জিয়ার পরমতসহিষ্ণু আচরণ বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক চিন্তাকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যায়। যা আমাদের পরবর্তী বাংলাদেশ গড়তে সাহায্য করবে। আমরা তার জন্মদিনে সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করি। তিনি যেন শারীরিকভাবে সুস্থ হয়ে ওঠেন। জনগণের কল্যাণে কাজ করতে পারেন তিনি। তার হাতে দেশ ও জাতি নিরাপদ, আমরা চাই তিনি আমাদের মাঝে বেঁচে থাকুক বহুদিন।'
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক সানোয়ার ইসলাম হৃদয়, যুগ্ম আহবায়ক শফিকুল ইসলাম লিটন, সোহেল রানা, আশিক চৌধুরী, সদস্য শোয়েব আহমেদ শান্তসহ নবগঠিত কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ। এছাড়াও ভাওয়াল কলেজের শিক্ষার্থীরা উক্ত দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন।