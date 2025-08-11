এইমাত্র
  • ডিবির হারুনসহ পুলিশের ১৮ কর্মকর্তা সাময়িক বরখাস্ত
  • নড়াইলে সাপের কামড়ে একজনের মৃত্যু
  • ১৮ বছর আগে বরখাস্ত ৮৫ উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তাকে পুনর্বহালের নির্দেশ
  • চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের আন্দোলনে উখিয়া-টেকনাফ সড়ক অচল
  • বিদেশে পাচারকৃত অর্থে গড়া ৪০ হাজার কোটি টাকার সম্পত্তির সন্ধান
  • সাগরে তিন দিন ধরে ভাসতে থাকা ৮ জেলে উদ্ধার
  • দেশের বাজারে আজ যে দামে বিক্রি হচ্ছে স্বর্ণ
  • নাইজেরিয়ায় নৌকা ডুবে নিখোঁজ ৪০
  • গজারিয়ায় দুর্বৃত্তদের দেওয়া আগুনে আট বসতঘর পুড়ে ছাই
  • ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি অপু গ্রেফতার
    • আজ সোমবার, ৩ ভাদ্র, ১৪৩২ | ১৮ আগস্ট, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    শিক্ষাঙ্গন

    খালেদা জিয়ার জন্মদিনে ভাওয়াল কলেজ ছাত্রদলের দোয়া মাহফিল

    ক্যাম্পাস প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৮ আগস্ট ২০২৫, ১২:১৮ এএম
    ক্যাম্পাস প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৮ আগস্ট ২০২৫, ১২:১৮ এএম

    খালেদা জিয়ার জন্মদিনে ভাওয়াল কলেজ ছাত্রদলের দোয়া মাহফিল

    ক্যাম্পাস প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৮ আগস্ট ২০২৫, ১২:১৮ এএম

    নব গঠিত ভাওয়াল বদরে আলম সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রদলের আয়োজনে বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার ৮০তম জন্মদিনে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার বিকালে ভাওয়াল কলেজ প্রাঙ্গণে মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন নব গঠিত কমিটির আহবায়ক আব্দুল হাসিম এবং সঞ্চালনা করেন সদস্য সচিব আরিফুল আলম আবির।

    এসময় আহবায়ক হাসিম তার বক্তব্যে বলেন, 'স্বাধীনতার মহান ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান যে বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছেন, যেমন দেশের স্বপ্ন দেখতেন, তা নির্বাচন মাধ্যমে দেশনায়ক তারেক রহমানের দেয়া রাষ্ট্র কাঠামোর ৩১ দফা বাস্তবায়নের মধ্যদিয়ে নতুন বাংলাদেশ গড়বো। আজ বেগম খালেদা জিয়ার জন্মদিনে আমরা মহান আল্লাহর কাছে তাঁর সুস্থতা ও দীর্ঘ হায়াতের জন্যে মনভরে দোয়া করছি। দেশবাসীর কাছে দোয়া চাই।'

    সদস্য সচিব আবির বলেন, 'আপোষহীন বেগম খালেদা জিয়ার পরমতসহিষ্ণু আচরণ বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক চিন্তাকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যায়। যা আমাদের পরবর্তী বাংলাদেশ গড়তে সাহায্য করবে। আমরা তার জন্মদিনে সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করি। তিনি যেন শারীরিকভাবে সুস্থ হয়ে ওঠেন। জনগণের কল্যাণে কাজ করতে পারেন তিনি। তার হাতে দেশ ও জাতি নিরাপদ, আমরা চাই তিনি আমাদের মাঝে বেঁচে থাকুক বহুদিন।'

    এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক সানোয়ার ইসলাম হৃদয়, যুগ্ম আহবায়ক শফিকুল ইসলাম লিটন, সোহেল রানা, আশিক চৌধুরী, সদস্য শোয়েব আহমেদ শান্তসহ নবগঠিত কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ। এছাড়াও ভাওয়াল কলেজের শিক্ষার্থীরা উক্ত দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন।

    ট্যাগ :

    ভাওয়াল কলেজ ছাত্রদল

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…