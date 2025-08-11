এইমাত্র
  • যশোরে ৫টি স্বর্ণের বারসহ দুই পাচারকারীকে আটক
  • ঈশ্বরগঞ্জে ঝড়ে ঘরবাড়ি লণ্ডভণ্ড, ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি
  • মুন্সীগঞ্জে ফেসবুকে ধর্মীয় উস্কানিমূলক পোস্ট, কলেজ ছাত্র আটক
  • কাশিমপুরে বৈষম্যবিরোধী হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার ২
  • কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড ম্যানেজ করে অবৈধভাবে চলছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সেন্ট্রাল কলেজ
  • এশিয়া কাপ খেলতে ভারতে যাচ্ছে বাংলাদেশ হকি দল
  • জীবননগরে র‍্যাবের অভিযানে ইয়াবাসহ যুবক গ্রেফতার
  • এশিয়া কাপে এবারের লক্ষ্য ট্রফি জেতা: জাকের আলী
  • ভাঙ্গুড়ায় গাড়িচাপায় দুই অজ্ঞাত নারীর মৃত্যু
  • নারায়ণগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় চারজনের মৃত্যু, ট্রাকচালক গ্রেপ্তার
    • আজ সোমবার, ৩ ভাদ্র, ১৪৩২ | ১৮ আগস্ট, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    রাজধানী

    রাজধানীতে লরির ধাক্কায় মোটরসাইকেল চালক নিহত

    সময়ের কণ্ঠস্বর রিপোর্ট প্রকাশ: ১৮ আগস্ট ২০২৫, ০১:২৪ পিএম
    সময়ের কণ্ঠস্বর রিপোর্ট প্রকাশ: ১৮ আগস্ট ২০২৫, ০১:২৪ পিএম

    রাজধানীতে লরির ধাক্কায় মোটরসাইকেল চালক নিহত

    সময়ের কণ্ঠস্বর রিপোর্ট প্রকাশ: ১৮ আগস্ট ২০২৫, ০১:২৪ পিএম
    সংগৃহীত ছবি

    রাজধানীর রামপুরা ব্রিজের ওপর লরির ধাক্কায় নাজমুল ইসলাম (৪৬) নামে এক মোটরসাইকেল চালকের প্রাণহানি ঘটেছে।

    সোমবার (১৮ আগস্ট) সকাল সোয়া ৯টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

    পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে গেলে জরুরি বিভাগের দায়িত্বরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

    নিহত নাজমুল চুয়াডাঙ্গার জীবন নগর উপজেলার নারায়নপুর গ্রামের নুরুল ইসলামের ছেলে।

    নিহতের সহকর্মী ইকবাল বলেন, আমরা দুজন প্রভিটা গ্রুপে কর্মরত আছি। আজ সকালের দিকে রামপুরা ব্রিজের ওপর দিয়ে মোটরসাইকেল চালিয়ে যাওয়ার সময় তেলবাহী লরির সঙ্গে সংঘর্ষে গুরুতর আহত হন নাজমুল। পরে পুলিশের সহায়তায় গুরুতর আহত অবস্থায় প্রথমে তাকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

    তিনি আরও জানান, এই ঘটনায় তেলবাহী লরিটি পুলিশের হেফাজতে রয়েছে।

    ঢামেক হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, নিহত নাজমুলের মরদেহ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় জানানো হয়েছে।

    এমআর-২

    ট্যাগ :

    রাজধানী লরি ধাক্কা মোটরসাইকেল চালক নিহত

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…