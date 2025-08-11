২১ লাখ টাকা ব্যয়ে নোবিপ্রবি সহকারী প্রভোস্টদের ‘গায়েবি’ প্রশাসন

নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (নোবিপ্রবি) আবাসিক হলগুলোর প্রশাসনিক কাঠামোতে সহকারী প্রভোস্টদের ভূমিকা নিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ বিরাজ করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে ৫টি হল রয়েছে, যার মধ্যে ৩টি ছাত্রী ও ২টি ছাত্রদের জন্য। প্রতিটি হলে একজন প্রভোস্ট এবং সম্মিলিতভাবে ৫০ জন সহকারী প্রভোস্ট দায়িত্ব পালন করছেন।
বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ভাষ্য অনুযায়ী হলগুলোর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষার্থীবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিতে এই সহকারী প্রভোস্টরা নিয়োজিত হন। তাঁদের দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে রুম বরাদ্দ, আবাসিক তালিকা প্রস্তুত, আবাসন–সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি, শৃঙ্খলা রক্ষা, স্বাস্থ্য ও ডাইনিং ব্যবস্থার তদারকি, সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ এবং শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা। এ লক্ষ্যে প্রতি মাসে সহকারী প্রভোস্টদের সম্মানী বাবদ প্রশাসনের খরচ হয় প্রায় ১ লাখ ৭৫ হাজার টাকা।
প্রতি মাসে এই ৫০ জন প্রভোস্টের সম্মানী বাবদ প্রায় ১ লাখ হাজার টাকা খরচ হলেও, শিক্ষার্থীরা কোনো সুফল পাচ্ছেন না। এই অব্যবস্থাপনার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক শিক্ষার্থীদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ বিরাজ করছে।
সরেজমিনে দেখা যায়, প্রতিটি হলে রুটিন ভিত্তিক দায়িত্ব বন্টন করা থাকলেও তা কেবল কাগজে-কলমেই সীমাবদ্ধ। গুটিকয়েক সহকারী প্রভোস্ট ছাড়া বাকিদের দেখা মেলে না। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, অনেক সহকারী প্রভোস্ট নিয়োগ পাওয়ার পর এখনো হলে পরিদর্শনে পর্যন্ত আসেননি।
হল প্রশাসনের এই উদাসীনতা শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি বাড়িয়ে দিয়েছে।
ভুক্তভোগী এক শিক্ষার্থী জানান, ‘আমার একটি গুরুত্বপূর্ণ দরখাস্ত স্বাক্ষরের জন্য হল অফিসে জমা দেওয়ার পর প্রায় চার মাস লেগেছে। বারবার যোগাযোগ করেও কোনো লাভ হয়নি। প্রভোস্টরা শুধু আশ্বাস দেন, কিন্তু কাজে কোনো গতি নেই।’
২০২০-২১ সেশনের শিক্ষার্থী উম্মে কুলসুম বলেন, ‘হলের কোনো সমস্যা নিয়ে সহকারী প্রভোস্টদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তারা দ্রুত সাড়া দেন না। জরুরি সময়ে তাদের পাওয়া যায় না, যা শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি করে।’
আরেক শিক্ষার্থী মুজতবা ফয়সাল নাঈম বলেন, ‘হল নানা সমস্যায় জর্জরিত। আমরা উনাদেরকে বেশিরভাগ সময়েই নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করতে দেখিনা। যেকারণে হলের ডাইনিং ও পরিচ্ছন্নতাসহ বিভিন্ন সমস্যাগুলো কর্তৃপক্ষ এড্রেস করতে ব্যর্থ হন, শিক্ষার্থীরা সমস্যাগুলো নিয়ে কথা বলতে গেলেও কাঙ্ক্ষিত সমাধান পান না।’
তবে শিক্ষার্থীরা স্বীকার করেছেন, কিছু হল প্রশাসন তুলনামূলকভাবে বেশি সক্রিয় এবং পরিবর্তনের চেষ্টা করছেন—যা একটি আশার আলো দেখায়।
এদিকে প্রতি বছর সহকারী প্রভোস্টদের পেছনে সম্মানী বাবদ ব্যয় করা হচ্ছে বিপুল পরিমাণ অর্থ। প্রতি মাসে এই খাতে খরচ হয় প্রায় ১ লাখ ৭৫ হাজার টাকা, যা বছরে দাঁড়ায় ২১ লাখ টাকা। এত টাকা খরচ করেও শিক্ষার্থীদের মৌলিক চাহিদা পূরণ না হওয়ায় নিয়োগের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।
শিক্ষার্থীরা মনে করেন, সহকারী প্রভোস্টদের নিয়মিত হলে উপস্থিত থাকা এবং দায়িত্ব পালন করা জরুরি। কারণ এতে একদিকে যেমন শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি কমবে, তেমনি বাড়বে প্রশাসনের প্রতি তাদের আস্থা।
বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সিনিয়র শিক্ষক নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, ‘শুধু নিয়োগ আর সম্মানি দিয়ে দায়িত্ব শেষ হয় না, এই পদগুলোর ফলপ্রসূতা নিশ্চিত করাই প্রশাসনের দায়িত্ব। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন প্রতি মাসে উল্লেখযোগ্য অর্থ ব্যয় করেও যদি কাঙ্ক্ষিত সেবা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়, তবে সেটি শুধু শিক্ষার্থীদের হতাশ করে না, বরং একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি ব্যর্থতার ইঙ্গিত দেয়।’
নোবিপ্রবির উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ রেজুয়ানুল হক বলেন, ‘প্রভোস্ট বডি সংস্কারের কাজ চলছে। কতজন সদস্য প্রয়োজন তা নির্ধারণের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে, যার প্রতিবেদন আগামী সপ্তাহে পাওয়া যাবে। এরপর সেই অনুযায়ী কমিটিগুলোকে নতুন করে সাজানো হবে। প্রভোস্ট বডি সংস্কারের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সংখ্যাকে গুরুত্ব দেওয়া হবে এবং কাজে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।’
