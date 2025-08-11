এইমাত্র
    • আজ সোমবার, ৩ ভাদ্র, ১৪৩২ | ১৮ আগস্ট, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    খেলা

    ম্যান ইউকে হারিয়ে প্রিমিয়ার লিগে আর্সেনালের শুভ সূচনা

    স্পোর্টস ডেস্ক প্রকাশ: ১৮ আগস্ট ২০২৫, ০১:৩৪ পিএম
    আর্সেনালের গোল উদযাপন ।। ছবি: সংগৃহীত

    ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে নতুন মৌসুমে নিজেদের প্রথম ম্যাচে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে ১-০ গোলে হারিয়েছে আর্সেনাল। দলের হয়ে জয়সূচক একমাত্র গোলটি করেন ডিফেন্ডার রিকার্ডো ক্যালাফিওরি।

    রোববার (১৭ আগস্ট) ওল্ড ট্র্যফোর্ডে আর্সেনালকে আতিথ্য দেয় ইউনাইটেড। এ ম্যাচের আগে সংবাদ সম্মেলনে আর্সেনাল কোচ মিকেল আর্তেতা বলেছিলেন, ওল্ড ট্রাফোর্ড জিতে মৌসুম শুরু করতে চায় তারা। আর হলোও তাই।

    এদিন ম্যাচ জুড়ে তুলনামূলক ভালো খেলে স্বাগতিকরা। পুরো ম্যাচে বল দখল কিংবা আক্রমণে অনেকটাই এগিয়ে ছিল ইউনাইটেড। প্রায় ৬২ শতাংশ সময় পজেশন ধরে রেখে গোলের জন্য ২২টি শট নিয়ে ৭টি লক্ষ্যে রাখতে পারে আমুরির দল। তবে এতকিছুর পরেও গোলের দেখা পায়নি রেড ডেভিলরা।

    উল্টো গোলকিপারের ভুলে গোল হজম করে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। আর সেই একমাত্র গোল নিয়েই মাঠ ছেড়েছে গানাররা।

    খেলার ১৩তম মিনিটে প্রতিপক্ষের কর্নার কিক ক্লিয়ারের চেষ্টা করেও শেষ রক্ষা করতে পারেননি স্বাগতিক গোলকিপার বায়িন্দি। তার হাতে লেগে যাওয়া বল দূরের পোস্টে মাথা ছুঁয়ে ঠিকই জালে পাঠিয়ে দেন ইতালিয়ান ডিফেন্ডার ক্যালাফিওরি। ১-০ গোলের এই লিড ধরে রেখে বিরতিতে যায় আর্সেনাল।

    বিরতির পর ম্যাচে সমতা আনতে একের পর এক আক্রমণ চালিয়ে যায় স্বাগতিকরা। তবে প্রতিপক্ষের রক্ষণভাগকে ফাঁকি দিয়ে বল জালে জড়াতে ব্যর্থ হয় ইউনাইটেড ফরোয়ার্ডরা। ফলে হার দিয়েই ইপিএলের নতুন মৌসুম শুরু করতে হয়েছে তাদের।

    আরডি

