প্রিমিয়ার লিগে শুরুতেই হতাশা নিয়ে মাঠ ছাড়ল চেলসি

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে নতুন মৌসুমের শুরুটা মোটেই আশানুরূপ হলো না বর্তমান ক্লাব বিশ্বচ্যাম্পিয়ন চেলসির জন্য। নিজেদের প্রথম ম্যাচেই ক্রিস্টাল প্যালেসের বিপক্ষে গোলশূন্য ড্র করেছে লন্ডনের এই ক্লাবটি।
রোববার (১৭ আগস্ট) নিজেদের মাঠ স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে ক্রিস্টালকে আতিথ্য দেয় দ্য ব্লুজ’রা।
ম্যাচে শুরু থেকেই চেলসির ওপর চাপ তৈরি করে খেলতে থাকে সফরকারীরা। ম্যাচের ১৩ মিনিটে ক্রিস্টাল প্যালেসের মিডফিল্ডার এবেরেচি এজে দুর্দান্ত একটি ফ্রি কিকে বল জালে পাঠালেও, অফসাইডের কারণে সেই গোল বাতিল করে দেন রেফারি।
প্রথমার্ধের বাকি সময়ে একাধিক চেষ্টা করেও গোলের দেখা পায়নি কোনো দল। ফলে গোলশূণ্য ড্র নিয়ে বিরতিতে যায় তারা।
বিরতির পর ম্যাচে লিড নিতে একের পর এক আক্রমণ চালিয়ে যায় স্বাগতিকরা। তবে প্রতিপক্ষের রক্ষণভাগকে ফাঁকি দিয়ে বল জালে জড়াতে ব্যর্থ হয় চেলসি ফরোয়ার্ডরা।
শেষ পর্যন্ত পয়েন্ট ভাগাভাগি করে মাঠ ছাড়তে হয় দুই দলকে। বিশ্ব ক্লাব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ৩৫ দিনের মাথায় পয়েন্ট হারিয়ে প্রিমিয়ার লিগে যাত্রা শুরু করলো দ্য ব্লুজ।
এদিকে, লিগে দিনের অন্য ম্যাচে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের বিপক্ষে ১-০ গোলের জয় দিয়ে শুভ সূচনা করেছে আর্সেনাল। আরেক ম্যাচে ব্রেন্টফোর্ডকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে নটিংহ্যাম ফরেস্ট।
আরডি