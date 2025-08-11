পরিষ্কার হচ্ছে তারাগঞ্জে রাস্তার ওপরের আবর্জনার স্তূপ

রংপুরের তারাগঞ্জ উপজেলায় তারাগঞ্জ বাজারের পুরাতন বিএস কোয়ার্টারের সামনের রাস্তাটিতে দীর্ঘ দিন যাবত ময়লার স্তূপ পড়ে থাকলেও তা পরিষ্কারের কোনো পদক্ষেপ নেয়নি কর্তৃপক্ষ।
গত মঙ্গলবার (৫ আগস্ট) সময়ের কণ্ঠস্বর - 'তারাগঞ্জে রাস্তার উপরে আবর্জনার স্তূপ, পথচারীদের দুর্ভোগ' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। প্রতিবেদনটি প্রকাশের পর নজরে আসে কর্তৃপক্ষের।
রবিবার (১৭ আগস্ট) রাস্তার ওপরের ময়লার স্তূপটি পরিষ্কার শুরু করেন তারাগঞ্জ হাট ইজারাদার কর্তৃপক্ষ।
সরেজমিনে রোববার (১৭ আগস্ট) দুপুর আড়াইটার সময় তারাগঞ্জ বাজারের গরুহাটি সংলগ্ন পুরাতন বিএস কোয়ার্টারের রাস্তার পাশে গিয়ে দেখা যায়, ভেকু গাড়ী দিয়ে পরিষ্কারের কাজ শুরু হয়েছে। ময়লাগুলো তোলা হচ্ছে একটি মাহিন্দ্রা ট্রলিতে। সেগুলো নির্দিষ্ট স্থানে ফেলা হবে।
তারাগঞ্জ বাজারের ব্যবসায়ী আকরাম হোসেন বলেন, 'দীর্ঘ দিন যাবত আমরা নাকমুখ চেপে ধরে এ রাস্তাটি দিয়ে চলাচল করেছি। এখন আর তা করা লাগবে না। একটি আরামেই রাস্তাটি দিয়ে চলাচল করা যাবে।'
তারাগঞ্জ ও/এ সরকারি মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ইব্রাহীম সরকার বলেন, 'বেশ ভালো হয়েছে। এখন আমাদের বিদ্যালয়ে যেতে আর দূর্গন্ধের কষ্ট পেতে হবে না।'
