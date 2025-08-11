এইমাত্র
  • যশোরে ৫টি স্বর্ণের বারসহ দুই পাচারকারীকে আটক
  • ঈশ্বরগঞ্জে ঝড়ে ঘরবাড়ি লণ্ডভণ্ড, ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি
  • মুন্সীগঞ্জে ফেসবুকে ধর্মীয় উস্কানিমূলক পোস্ট, কলেজ ছাত্র আটক
  • কাশিমপুরে বৈষম্যবিরোধী হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার ২
  • কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড ম্যানেজ করে অবৈধভাবে চলছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সেন্ট্রাল কলেজ
  • এশিয়া কাপ খেলতে ভারতে যাচ্ছে বাংলাদেশ হকি দল
  • জীবননগরে র‍্যাবের অভিযানে ইয়াবাসহ যুবক গ্রেফতার
  • এশিয়া কাপে এবারের লক্ষ্য ট্রফি জেতা: জাকের আলী
  • ভাঙ্গুড়ায় গাড়িচাপায় দুই অজ্ঞাত নারীর মৃত্যু
  • নারায়ণগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় চারজনের মৃত্যু, ট্রাকচালক গ্রেপ্তার
    • আজ সোমবার, ৩ ভাদ্র, ১৪৩২ | ১৮ আগস্ট, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    পরিষ্কার হচ্ছে তারাগঞ্জে রাস্তার ওপরের আবর্জনার স্তূপ

    এনামুল হক দুখু, তারাগঞ্জ (রংপুর) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৮ আগস্ট ২০২৫, ০২:১৯ পিএম
    এনামুল হক দুখু, তারাগঞ্জ (রংপুর) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৮ আগস্ট ২০২৫, ০২:১৯ পিএম

    পরিষ্কার হচ্ছে তারাগঞ্জে রাস্তার ওপরের আবর্জনার স্তূপ

    এনামুল হক দুখু, তারাগঞ্জ (রংপুর) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৮ আগস্ট ২০২৫, ০২:১৯ পিএম

    রংপুরের তারাগঞ্জ উপজেলায় তারাগঞ্জ বাজারের পুরাতন বিএস কোয়ার্টারের সামনের রাস্তাটিতে দীর্ঘ দিন যাবত ময়লার স্তূপ পড়ে থাকলেও তা পরিষ্কারের কোনো পদক্ষেপ নেয়নি কর্তৃপক্ষ।

    গত মঙ্গলবার (৫ আগস্ট) সময়ের কণ্ঠস্বর - 'তারাগঞ্জে রাস্তার উপরে আবর্জনার স্তূপ, পথচারীদের দুর্ভোগ' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। প্রতিবেদনটি প্রকাশের পর নজরে আসে কর্তৃপক্ষের।

    রবিবার (১৭ আগস্ট) রাস্তার ওপরের ময়লার স্তূপটি পরিষ্কার শুরু করেন তারাগঞ্জ হাট ইজারাদার কর্তৃপক্ষ।

    সরেজমিনে রোববার (১৭ আগস্ট) দুপুর আড়াইটার সময় তারাগঞ্জ বাজারের গরুহাটি সংলগ্ন পুরাতন বিএস কোয়ার্টারের রাস্তার পাশে গিয়ে দেখা যায়, ভেকু গাড়ী দিয়ে পরিষ্কারের কাজ শুরু হয়েছে। ময়লাগুলো তোলা হচ্ছে একটি মাহিন্দ্রা ট্রলিতে। সেগুলো নির্দিষ্ট স্থানে ফেলা হবে।

    তারাগঞ্জ বাজারের ব্যবসায়ী আকরাম হোসেন বলেন, 'দীর্ঘ দিন যাবত আমরা নাকমুখ চেপে ধরে এ রাস্তাটি দিয়ে চলাচল করেছি। এখন আর তা করা লাগবে না। একটি আরামেই রাস্তাটি দিয়ে চলাচল করা যাবে।'

    তারাগঞ্জ ও/এ সরকারি মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ইব্রাহীম সরকার বলেন, 'বেশ ভালো হয়েছে। এখন আমাদের বিদ্যালয়ে যেতে আর দূর্গন্ধের কষ্ট পেতে হবে না।'

    এইচএ

    ট্যাগ :

    পরিষ্কার তারাগঞ্জ আবর্জনার স্তূপ

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…