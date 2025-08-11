এইমাত্র
  • যশোরে ৫টি স্বর্ণের বারসহ দুই পাচারকারীকে আটক
  • ঈশ্বরগঞ্জে ঝড়ে ঘরবাড়ি লণ্ডভণ্ড, ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি
  • মুন্সীগঞ্জে ফেসবুকে ধর্মীয় উস্কানিমূলক পোস্ট, কলেজ ছাত্র আটক
  • কাশিমপুরে বৈষম্যবিরোধী হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার ২
  • কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড ম্যানেজ করে অবৈধভাবে চলছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সেন্ট্রাল কলেজ
  • এশিয়া কাপ খেলতে ভারতে যাচ্ছে বাংলাদেশ হকি দল
  • জীবননগরে র‍্যাবের অভিযানে ইয়াবাসহ যুবক গ্রেফতার
  • এশিয়া কাপে এবারের লক্ষ্য ট্রফি জেতা: জাকের আলী
  • ভাঙ্গুড়ায় গাড়িচাপায় দুই অজ্ঞাত নারীর মৃত্যু
  • নারায়ণগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় চারজনের মৃত্যু, ট্রাকচালক গ্রেপ্তার
    • আজ সোমবার, ৩ ভাদ্র, ১৪৩২ | ১৮ আগস্ট, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    ১০ ঘন্টার ব্যবধানে সীতাকুণ্ডে আরো এক লাশ উদ্ধার

    এস এম ইকবাল হোসাইন, সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৮ আগস্ট ২০২৫, ০২:৩৭ পিএম
    এস এম ইকবাল হোসাইন, সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৮ আগস্ট ২০২৫, ০২:৩৭ পিএম

    ১০ ঘন্টার ব্যবধানে সীতাকুণ্ডে আরো এক লাশ উদ্ধার

    এস এম ইকবাল হোসাইন, সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৮ আগস্ট ২০২৫, ০২:৩৭ পিএম

    চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে দশ ঘন্টা ব্যবধানে আরো এক মহিলার (৪০) লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

    সোমবার (১৮ আগস্ট) সকাল দশটার দিকে উপজেলা সৈয়দপুর ইউনিয়নের পূর্ব সৈয়দপুর গ্রামের আমিন সওদাগরের পুকুর থেকে এ লাশ উদ্ধার করা হয়। এর আগে গতকাল রবিবার (১৭ আগস্ট) রাত সাড়ে আটটার দিকে কুমিরা নৌ পুলিশ এক যুবকের (৪০) লাশ উদ্ধার করে ভাটিয়ারী ইউনিয়নের কদম রসুল এলাকার সমুদ্র উপকূল থেকে।

    স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, উপজেলা সৈয়দপুর ইউনিয়নের পূর্ব সৈয়দপুর গ্রামের আমিন সওদাগরের পুকুরে সকাল সাতটার দিকে একটি লাশ ভাসতে দেখে স্থানীয়রা। পরে বিষয়টি স্থানীয়রা জানায় সীতাকুণ্ড থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে লাশটি উদ্ধার করেন সকাল দশটায়। লাশটি উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য।

    এছাড়াও অজ্ঞাত মহিলার বিষয়ে স্থানীয়রা জানান, দুদিন আগেও অজ্ঞাত মহিলার পরনে থাকা পোশাকে এক মানসিক প্রতিবন্ধী মহিলাকে এলাকায় ঘুরতে দেখেছি। কিন্তু উদ্ধার হওয়া লাশের চেহারা পচন ধরাতে কিছুই বুঝা যাচ্ছে না।

    লাশ উদ্ধারে গিয়ে সীতাকুণ্ড মডেল থানার এসআই নূর হোসেন বলেন, 'খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে এসে লাশটি উদ্ধার করি। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে অজ্ঞাত মহিলাটি দুই থেকে তিন দিন আগে অজ্ঞাত কারণে মারা গেছে। লাশের পাশে একটি থলে পাওয়া যায়। সেখানে একটি ৫০ টাকার নোট ও ৫ টাকার একটি পয়সা এবং কয়েকটি কাপড় পাওয়া যায়। লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে।'

    পিএম

    ট্যাগ :

    সীতাকুন্ড লাশ উদ্ধার

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…