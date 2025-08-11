এইমাত্র
  • একদল শিক্ষার্থী ডাকসু নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র করছে: ছাত্রদল
  • ডাকসুতে ২৮ পদে ৫৬৫ ফরম বিক্রি, হল সংসদে ১২২৬টি
  • আদিবাসী নেতা আলফ্রেড সরেন হত্যার ২৫ বছর, বিচার হবে কবে?
  • মাদকের বিনিময়ে মিয়ানমারে আলু পাচার, আটক ১১
  • লুট হওয়া অস্ত্র উদ্ধার না হওয়ার কারণ জানাল র‍্যাব
  • অর্ধেক বগি রেখেই চলে গেল ট্রেন
  • ২৪ ঘন্টায় সারাদেশে ডেঙ্গু আক্রান্ত ৩৮০
  • থাকছে না আর শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা, নতুন পদ্ধতিতে হবে নিয়োগ
  • কবে-কোথায় বিয়ে করবেন রোনালদো-জর্জিনা?
  • দুই মন্ত্রণালয় ও এক বিভাগে নতুন সচিব নিয়োগ
    • আজ সোমবার, ৩ ভাদ্র, ১৪৩২ | ১৮ আগস্ট, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    ভোলায় পৃথক ঘটনায় দু'জনের মরদেহ উদ্ধার

    মো. সবুজ, ভোলা প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৮ আগস্ট ২০২৫, ০৬:১৭ পিএম
    মো. সবুজ, ভোলা প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৮ আগস্ট ২০২৫, ০৬:১৭ পিএম

    ভোলায় পৃথক ঘটনায় দু'জনের মরদেহ উদ্ধার

    মো. সবুজ, ভোলা প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৮ আগস্ট ২০২৫, ০৬:১৭ পিএম

    ভোলায় পৃথক দুই ঘটনায় কাজল হোসেন (৫৭) ও নাছির (৪০) নামের দু'জনের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মরদেহ দু’টি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ভোলা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

    রোববার (১৭ আগস্ট) মধ্যে রাত থেকে আজ সোমবার (১৮ আগস্ট) দুপুর পর্যন্ত ভোলা সদর ও তজুমদ্দিন উপজেলায় পৃথক দু'টি ঘটনায় ওই দুই ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।

    ঘটনায় নিহতরা হলেন, দৌলতখান উপজেলার চরপাতা ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের মৃত মোস্তফা মিয়ার ছেলে কাজল এবং তজুমদ্দিন উপজেলার শুম্ভুপুর ইউনিয়নের বাসিন্দা নাছির মিয়া।

    জানা গেছে, বিগত শুক্রবার সকালে নিজের অটোরিকশা নিয়ে বাসা বের হয়ে নিখোঁজ হন কাজল। নিখোঁজের ৩ দিন পর গতরাতে ভোলার পশ্চিম ইলিশা ইউনিয়নের একটি খাল থেকে ভাসমান অবস্থায় তার লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। তিনি পেশায় একজন অটোরিকশা চালক। ধারণা করা হচ্ছে, তার অটোরিকশাটি ছিনতাই করার জন্য দূর্বৃত্তরা তাকে হত্যা করেছে।

    অপরদিকে, সোমবার দুপুরে স্থানীয় একটি বাগানে সুপারি চুরি করতে গিয়ে গাছ থেকে পড়ে নাছির নামের আরেক যুবকের মৃত্যু হয়। ধারণা করা হচ্ছে, মাদকের টাকার জন্য সুপারি চুরি করতে গিয়ে তার এমন মৃত্যু হয়েছে।

    সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ এসব ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

    আরডি

    ট্যাগ :

    ভোলা মরদেহ উদ্ধার

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…