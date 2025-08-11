এইমাত্র
    • আজ সোমবার, ৩ ভাদ্র, ১৪৩২ | ১৮ আগস্ট, ২০২৫
    দেশজুড়ে

    টাকা না দেয়ায় বাবার সঙ্গে অভিমান করে ছেলের আত্মহত্যা

    মো. ইমরান হোসাইন, আমতলী (বরগুনা) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৮ আগস্ট ২০২৫, ০৬:৪২ পিএম
    টাকা না পাওয়ায় বাবার সঙ্গে অভিমান করে সাকিব মন্ডল (২৮) নামের এক যুবক গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

    সোমবার (১৮ আগস্ট) দুপুরে আমতলী পৌর শহরের খোন্তাকাটা এলাকায় ইউপি সদস্য জসিম গাজীর ট্রান্সপোর্ট এজেন্সি অফিস থেকে তার ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। নিহত সাকিব ঝিনাইদহ সদর উপজেলার বারিবাথান গ্রামের ট্রাকচালক কালাম মন্ডলের ছেলে।

    স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত শনিবার সকালে সাকিব বাড়ি থেকে একটি বাইসাইকেল বিক্রি করে পরিবারকে না জানিয়ে কুয়াকাটা যায়। পরে আমতলী এসে বাবাকে ফোন দিয়ে কিছু টাকা চান। কিন্তু বাবা টাকা দিতে অস্বীকার করেন। পরে কালাম মন্ডল পরিচিত ব্যবসায়ী জসিম গাজীকে তার ছেলেকে এজেন্সি অফিসে রাতের জন্য রাখার অনুরোধ করেন। জসিম গাজী সাকিবকে অফিসে রেখে নিজ বাড়িতে চলে যান। সেদিন রাতেই বাবার অভিমানে সাকিব কাপড় পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করেন।

    সোমবার সকালে জসিম গাজী অফিসে এসে ডাকাডাকি করেও সাকিবের কোনো সাড়া না পেয়ে বিষয়টি তার বাবা ও পুলিশকে জানান। খবর পেয়ে পুলিশ ঘরের দরজা ভেঙে তার ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করে।

    নিহতের বাবা কালাম মন্ডল বলেন, আমার ছেলে ব্যবসায় লোকসানে পড়ে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিল। সে রাগ করে কুয়াকাটা গিয়েছিল। পরে আমতলী এসে টাকা চাইলে আমি দেইনি। জসিম গাজীর কাছে তাকে রাতে রাখার অনুরোধ করেছিলাম। সকালে জানতে পারি সে আত্মহত্যা করেছে।

    ট্রান্সপোর্ট ব্যবসায়ী জসিম গাজী বলেন, “কালাম মন্ডলের অনুরোধে সাকিবকে রাতে আমার অফিসে রেখেছিলাম। সকালে অনেক ডাকাডাকি করেও কোনো সাড়া না পেয়ে পুলিশকে খবর দিই। পরে তারা তার ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করে।

    আমতলী থানার ওসি (তদন্ত) মোঃ সাইদুল ইসলাম বলেন, মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বরগুনা জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় অপমৃত্যু মামলা হয়েছে।

    এনআই

    টাকা না দেয়ায় বাবার সঙ্গে অভিমান

