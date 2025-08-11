এইমাত্র
  • একদল শিক্ষার্থী ডাকসু নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র করছে: ছাত্রদল
  • ডাকসুতে ২৮ পদে ৫৬৫ ফরম বিক্রি, হল সংসদে ১২২৬টি
  • আদিবাসী নেতা আলফ্রেড সরেন হত্যার ২৫ বছর, বিচার হবে কবে?
  • মাদকের বিনিময়ে মিয়ানমারে আলু পাচার, আটক ১১
  • লুট হওয়া অস্ত্র উদ্ধার না হওয়ার কারণ জানাল র‍্যাব
  • অর্ধেক বগি রেখেই চলে গেল ট্রেন
  • ২৪ ঘন্টায় সারাদেশে ডেঙ্গু আক্রান্ত ৩৮০
  • থাকছে না আর শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা, নতুন পদ্ধতিতে হবে নিয়োগ
  • কবে-কোথায় বিয়ে করবেন রোনালদো-জর্জিনা?
  • দুই মন্ত্রণালয় ও এক বিভাগে নতুন সচিব নিয়োগ
    • আজ সোমবার, ৩ ভাদ্র, ১৪৩২ | ১৮ আগস্ট, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    নড়াইলে ট্রাক চাপায় নারীর মৃত্যু

    মো. জান্নাতুল বিশ্বাস, নড়াইল প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৮ আগস্ট ২০২৫, ০৭:২১ পিএম
    মো. জান্নাতুল বিশ্বাস, নড়াইল প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৮ আগস্ট ২০২৫, ০৭:২১ পিএম

    নড়াইলে ট্রাক চাপায় নারীর মৃত্যু

    মো. জান্নাতুল বিশ্বাস, নড়াইল প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৮ আগস্ট ২০২৫, ০৭:২১ পিএম

    নড়াইলের লোহাগড়া উপজেলার কালনা-নড়াইল-যশোর মহাসড়কের কালনা এলাকায় ট্রাকের চাপায় এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। সোমবার (১৮ আগস্ট) দুপুর ২টার দিকে কালনা ব্রিজের পশ্চিম পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত নারীর নাম ফাতেমা বেগম (৪৫)। তিনি উপজেলার চর-কালনা গ্রামের তকদির মোল্যার স্ত্রী।

    পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দুপুর দুইটার দিকে ওই নারী কালনা-নড়াইল-যশোর মহাসড়কের চর-কালনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে নিজ বাড়ি থেকে রাস্তা পার হচ্ছিলেন। এ সময় কালনা থেকে লোহাগড়া গামী একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফাতেমাকে চাপা দেয়। এ সময় গুরুতর আঘাত পেয়ে ঘটনাস্থলে মারা যান ফাতেমা। খবর পেয়ে লোহাগড়া ফায়ার সার্ভিসের একটি দল তার মরদেহ উদ্ধার করে। পরে তুলারামপুর হাইওয়ে থানা পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ তাদের হেফাজতে নেয়।

    নড়াইলের তুলারামপুর হাইওয়ে থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ সেকেন্দার আলী বলেন, ‘এ ব্যাপারে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

    আরডি

    ট্যাগ :

    নড়াইল ট্রাক চাপা নারী

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…