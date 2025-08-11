এইমাত্র
    দেশজুড়ে

    অর্ধেক বগি রেখেই চলে গেল ট্রেন

    ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জে অর্ধেক বগি রেখে ট্রেন চলে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। চট্টগ্রাম থেকে ঢাকাগামী আন্তঃনগর মহানগর এক্সপ্রেস চলন্ত অবস্থায় দুই ভাগ হয়ে পড়ে। সোমবার (১৮ আগস্ট) বিকেল ৫টা ৩৫ মিনিটে আশুগঞ্জ স্টেশনের কাছে এ ঘটনা ঘটে।

    খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বিকেল ৫টা ১৫ মিনিটে ট্রেনটি ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্টেশন ছেড়ে যায়। আশুগঞ্জ স্টেশনে ঢোকার মুহূর্তে 'ট' ও 'ঠ' বগির মাঝখানে আলাদা হয়ে যায়। এতে পেছনের পাঁচটি বগি ছাড়াই ট্রেনটি আশুগঞ্জ প্রবেশ করে।

    পরে ট্রেন পেছনের দিকে নিয়ে পুনরায় বগি সংযোগ লাগানোর চেষ্টা চলছে। তবে কী কারণে এমনটি ঘটেছে তা তাৎক্ষণিকভাবে নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

    ট্রেনের পরিচালক (গার্ড) কে এম শাহীনূর ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তবে এতে হতাহতের কোনো ঘটনা ঘটেনি বলে তিনি জানান।

    ব্রাহ্মণবাড়িয়া ট্রেন বগি

