মাদকের বিনিময়ে মিয়ানমারে আলু পাচার, আটক ১১

মাদকের বিনিময়ে মিয়ানমারে ৫০০ বস্তা আলু পাচারের সময় কুতুবদিয়া উপকূল থেকে একটি ফিশিং ট্রলারসহ ১১ জনকে আটক করেছে বাংলাদেশ কোস্টগার্ড।
সোমবার (১৮ আগস্ট) দুপুরে কুতুবদিয়ার আলী আকবর ডেইল সংলগ্ন সমুদ্র এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়। অভিযানের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কোস্টগার্ড-এর মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক।
তিনি জানান, ‘একটি চক্র বাংলাদেশি নিত্যপণ্যের বিনিময়ে ইয়াবা ও মদসহ বিভিন্ন মাদকদ্রব্য মিয়ানমার থেকে দেশে আনার চেষ্টা করছে, এমন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ফিশিং ট্রলার থেকে প্রায় ৬ লাখ ২৫ হাজার টাকা মূল্যের ৫০০ বস্তা আলু জব্দ করা হয়। এ সময় পাচারের সঙ্গে জড়িত ১১ জনকে আটক করা হয়।’
কোস্টগার্ড কর্মকর্তারা জানান, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আটক ব্যক্তিরা স্বীকার করেছেন। তারা মাদকের বিনিময়ে মিয়ানমারের আরাকান আর্মির কাছে বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য বিক্রয় করেন। এরপর বিভ্রান্তিমূলক তথ্য ছড়িয়ে আবার গোপনে দেশে প্রবেশ করে মাদক সরবরাহ করেন। আরও কয়েকটি চক্র একইভাবে সীমান্ত এলাকায় সক্রিয় রয়েছে বলেও জানা গেছে।
জব্দ করা আলু, ট্রলার ও আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। ভবিষ্যতেও মাদক ও পণ্য পাচার রোধে এমন অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে কোস্টগার্ড।
আরডি