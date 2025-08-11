যশোরে কোটি টাকার সোনার বারসহ আটক ২

যশোরে কোটি টাকা মূল্যের পাঁচটি সোনার বারসহ দুই পাচারকারী ধরা পড়েছে।
সোমবার (১৮ আগস্ট) সদরের হামিদপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) সদস্যরা তাদের গ্রেফতার করে। তারা হলেন রাজবাড়ীর সজ্জনকান্দা গ্রামের আব্দুল গনি সরদারের ছেলে আব্দুল হালিম (২৭) ও শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলার শুভগ্রামের নান্নু মাতবরের ছেলে শহিদুল ইসলাম (২৯)।
বিজিবি জানিয়েছে, গোপন খবরের ভিত্তিতে যশোর ব্যাটালিয়নের একটি টহল দল বেলা সাড়ে ৯ টার দিকে অভিযান চালিয়ে উল্লিখিত দুই পাচারকারীকে গ্রেফতার করে। এ সময় তাদের দুইজনের প্যান্টের পকেটে লুকিয়ে রাখা ৫টি সোনার বার উদ্ধার করা হয়। এছাড়া তাদের কাছ থেকে নগদ ১৫ হাজার ৭৩০ টাকা ও ২টি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়।
উদ্ধার করা সোনার বর্তমান মূল্য ১ কোটি ২২ লাখ ২৫ হাজার টাকা। দুই পাচারকারীর বিরুদ্ধে যশোর কোতোয়ালি মডেল থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। আসামিদের আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।
এনআই