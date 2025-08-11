এইমাত্র
    • আজ সোমবার, ৩ ভাদ্র, ১৪৩২ | ১৮ আগস্ট, ২০২৫
    বিনোদন

    প্রাক্তন স্বামীর মৃত্যুর পর ফের আলোচনায় কারিশমা কাপুর

    বিনোদন ডেস্ক প্রকাশ: ১৮ আগস্ট ২০২৫, ০৯:০৫ পিএম
    বিনোদন ডেস্ক প্রকাশ: ১৮ আগস্ট ২০২৫, ০৯:০৫ পিএম

    ব্যবসায়ী সঞ্জয় কাপুরের আকস্মিক মৃত্যু নিয়ে কম আলোচনা হয়নি। চলতি বছরের ভারতকে শোকাহত করেছে। জুনে কার্ডিয়াক অ্যাটাকের কারণে ৫৩ বছর বয়সে মারা যান সোনা কমস্টার গ্রুপের চেয়ারম্যান। তার পরপরই আন্তর্জাতিক তদন্ত শুরু হয় এবং পরিবারের মধ্যে ৩০,০০০ কোটি রুপির কোম্পানি নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বিরোধ তৈরি হয়।

    সঞ্জয় কাপুর ছিলেন বলিউড অভিনেত্রীর কারিশমা কাপুরের প্রাক্তন স্বামী। তাই তার মৃত্যুর পর কারিশমাও আলোচনায় আসেন।

    ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে জানা যায়, এই আলোচনার মধ্যে, সঞ্জয়ের বোন মন্ধিরা কাপুর সম্প্রতি এনডিটিভিকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রীকারিশমা কাপুরকে একজন চমৎকার মা হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

    তিনি বলেন, কারিশমা একজন অসাধারণ মা। তিনি পরিবারকে একত্রিত রাখতে অসাধারণ কাজ করেছেন। আশা করি, আমরা সেটা ধরে রাখতে পারব। তিনি তার সন্তানদের জন্য যত্নবান, যেমন একজন মা হওয়া উচিত। মন্ধিরা আরও উল্লেখ করেন, সঞ্জয়ের মৃত্যুতে কারিশমার সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে। আমি নিশ্চিত, তিনি প্রিয়া (সঞ্জয়ের স্ত্রী প্রিয়া সত্যদেব কাপুর)-র সঙ্গেও যোগাযোগ রাখেন। আমরা সবাই ভালো সম্পর্ক রাখি। সন্তানরা মাকে দেখার জন্য আসে। এটি কোনো পারিবারিক বিবাদ নয়।

    মন্ধিরা আরও বলেন, সামাইরা এবং কিয়ানের সম্পদের উপর অধিকার আছে। আমাদের বাবা-মা সবসময় নাতি-নাতনিদের নিয়ে উদ্দীপ্ত ছিলেন। তারা আমাদের পরিবারের অংশ এবং সবসময় থাকবেন। আমাদের ভাই তাদের ভালোবাসতেন, মা তাদের যত্ন নেন।

    এদিকে সোনা গ্রুপের বোর্ডকে লেখা এক চিঠিতে সঞ্জয়ের মা রানি কাপুর দাবি করেছেন যে তিনি একমাত্র সুবিধাভোগী এবং গ্রুপের প্রধান শেয়ারহোল্ডার।

    তিনি আরও অভিযোগ করেন যে, তাকে বাধ্য করা হয়েছিল তার জামাই প্রিয়া সত্যদেব কাপুরকে বোর্ডে নন-এক্সিকিউটিভ পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দিতে। পরে কোম্পানি রানি কাপুরকে নোটিশ পাঠায়, দাবি করে যে ২০১৯ সাল থেকে তার কোম্পানিতে কোনো ভূমিকা নেই।


    এবি

    কারিশমা কাপুর

