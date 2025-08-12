যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবে সম্মত হামাস

অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধবিরতি এবং ইসরায়েলি বন্দীদের মুক্তির জন্য একটি নতুন চুক্তিতে হামাস তাদের সম্মতি জানিয়েছে বলে জানা গেছে।
ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠীটির একটি ঘনিষ্ঠ সূত্র বিবিসি নিউজকে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
মিশর ও কাতারের মধ্যস্থতাকারীদের প্রস্তাবিত এই চুক্তিটি মূলত একটি দুই-পর্যায়ের পরিকল্পনা। এটি যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফের প্রস্তাবিত কাঠামোর উপর ভিত্তি করে তৈরি।
প্রস্তাবনা অনুযায়ী, হামাস ৬০ দিনের একটি অস্থায়ী যুদ্ধবিরতির সময়কালে দুই ধাপে প্রায় ২০ জন জীবিত ইসরায়েলি বন্দীকে মুক্তি দেবে। একই সময়ে একটি স্থায়ী যুদ্ধবিরতি এবং গাজা থেকে ইসরায়েলি সেনা প্রত্যাহারের বিষয়ে আলোচনা চলবে।
এই খবরের পর তাৎক্ষণিকভাবে ইসরায়েলি কর্মকর্তাদের কাছ থেকে কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি।
এদিকে, রবিবার রাতে তেল আবিবে হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নেমে আসেন। তারা ইসরায়েলি সরকারকে হামাসের সাথে একটি চুক্তি করে জিম্মিদের ফিরিয়ে আনার জন্য চাপ দেন। যদিও ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে হামাসের পক্ষে অবস্থান কঠোর করার অভিযোগ এনেছেন।
