    রাজনীতি

    ডাকসু নির্বাচনে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি হয়নি : ছাত্রদল

    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ১৯ আগস্ট ২০২৫, ১২:২৯ এএম
    ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলে ছাত্রদলের নেত্রীকে ফরম তুলতে বাধা দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে মব তৈরি করে আটকে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদল।

    সোমবার (১৮ আগস্ট) বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে অনুষ্ঠিত এক জরুরি সংবাদ সম্মেলনে এ অভিযোগ করেন সংগঠনটির নেতারা।

    ছাত্রদলের নেতারা বলেন, এ ঘটনায় শিক্ষার্থীরা হল থেকে বের হয়ে যেতে বাধ্য হয়। তারা তাদের মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করতে পারেনি। অবাধ ও নিরপেক্ষ ডাকসু নির্বাচন করতে ক্যাম্পাসে বিদ্যমান পরিস্থিতি, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং মব পরিস্থিতিকে পুরোপুরিভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে, তাহলে এই নির্বাচন অবাধ ও অংশগ্রহণমূলক করা সম্ভব হবে না। আমরা বারবার বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে অবগত করেছি যে, নির্বাচনে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করতে পারেনি।

    ছাত্রদলের জনপ্রিয়তায় ঈর্ষাকাতর হয়ে প্রথম দিন থেকে একটি পক্ষ নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করছে বলেও অভিযোগ করেন ছাত্রদলের নেতারা।

    এনআই

