    • আজ মঙ্গলবার, ৩ ভাদ্র, ১৪৩২ | ১৯ আগস্ট, ২০২৫
    দেশজুড়ে

    বৃষ্টি ও সরবরাহ সংকটে কাঁচামরিচের বাজারে আগুন

    গাজী গোফরান, স্টাফ করেসপন্ডেন্ট (চট্টগ্রাম) প্রকাশ: ১৯ আগস্ট ২০২৫, ১২:৪৮ এএম
    গাজী গোফরান, স্টাফ করেসপন্ডেন্ট (চট্টগ্রাম) প্রকাশ: ১৯ আগস্ট ২০২৫, ১২:৪৮ এএম

    চট্টগ্রাম নগরীর বাজারে আবারও বেড়েছে কাঁচামরিচের দাম। মাত্র দুদিনের ব্যবধানে কেজিপ্রতি ১০০ টাকা বৃদ্ধি পেয়ে রোববার কাঁচামরিচ বিক্রি হয়েছে ৩০০ টাকায়। এক মাস আগেও দাম ছিল ১৫০ টাকার আশপাশে। ফলে রান্নাঘরের নিত্য ব্যবহার্য এই পণ্যটি সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে।

    গত মাসের শুরুতে কাঁচামরিচের দাম একবার ৪০০ টাকা ছাড়িয়ে যায়। পরে ধাপে ধাপে কমে এলে ক্রেতারা কিছুটা স্বস্তি পান। কিন্তু এবার নতুন করে দামে লাফিয়ে ওঠায় ফের বিপাকে পড়েছেন তারা।

    নগরীর কাজির দেউড়ি, রেয়াজুদ্দিন বাজার ও নতুন বাজার ঘুরে দেখা গেছে, দুদিন আগেও প্রতি কেজি কাঁচামরিচ বিক্রি হয়েছে ২০০ টাকায়। তবে সরবরাহ সংকটের অজুহাতে গতকাল সেই দাম বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩০০ টাকায়।

    কাজির দেউড়ি বাজারের খুচরা ব্যবসায়ী নাছির বলেন, ‘রেয়াজুদ্দিন বাজারের পাইকারি আড়ত থেকে কেজিপ্রতি ২৫০ থেকে ২৮০ টাকায় কিনতে হচ্ছে। অনেক মরিচ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ভালো মরিচ বেছে বিক্রি করতে হয়। লাভ রাখতে পারি মাত্র ২০–৩০ টাকা।’

    রেয়াজুদ্দিন বাজারের আড়তদার জিয়াউদ্দিন সুমন জানান, ‘বৃষ্টিতে কাঁচামরিচের গাছ ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পাবনা থেকে চট্টগ্রামে সবচেয়ে বেশি মরিচ আসে। সেখানকার উৎপাদন কমে যাওয়ায় সরবরাহও কমেছে। এখন কাঁচামরিচের মৌসুমও নয়। ফলে দাম বেড়েছে।’

    অতিরিক্ত দামে কাঁচামরিচ কিনতে গিয়ে সাধারণ ক্রেতাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে ক্ষোভ। জাফর উল্লাহ নামের এক ক্রেতা বলেন, ‘কাঁচামরিচের ব্যবহার সীমিত। অথচ দুদিনেই কেজিতে ১০০ টাকা বেড়ে গেছে। আড়তদারদের কাছ থেকে ব্যবসায়ীরা আগেই কিনেছেন। তাহলে এত দ্রুত দাম বাড়ল কীভাবে? বিষয়টা অস্বাভাবিক।’

    ভোক্তাদের অভিযোগ, ব্যবসায়ীরা প্রায়শই খরা, অতিবৃষ্টি বা মৌসুমের অজুহাতে পণ্যের দাম বাড়ান। গত বছরও একইভাবে কাঁচামরিচের দাম ৪০০ টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তাই তারা মনে করছেন, এটি বাজার সিন্ডিকেটের কারসাজি।

    ভোক্তারা বলছেন, কাঁচামরিচ নিত্যপ্রয়োজনীয় না হলেও প্রতিদিনের রান্নাঘরে অপরিহার্য। তাই এর লাগামহীন দাম সাধারণ মানুষের ভোগান্তি বাড়াচ্ছে। তাদের মতে, প্রশাসনকে বাজারে কঠোর নজরদারি বাড়াতে হবে। বিশেষ করে আড়ত ও পাইকারি বাজারে অভিযান চালানো ছাড়া দমন সম্ভব নয়।

    এনআই

