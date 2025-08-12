বিশ্ব আলোকচিত্র দিবস আজ

আজ ১৯ আগস্ট, বিশ্ব আলোকচিত্র দিবস। প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী দিবসটি নানা আনুষ্ঠানিকতায় উদযাপিত হয়ে আসছে।
১৮৩৭ সালে নাইসফোর নিপেক ও লুইস ডেগের ড্যাগুইরিয়ো টাইপ ফটোগ্রাফিক সিস্টেম আবিষ্কার করেন। এই উপায়ের নাম হল ড্যাগুইরিয়ো টাইপ। বিজ্ঞানী লুই দাগের সর্বপ্রথম ছবি তোলার ব্যবহারিক এ উপায় আবিষ্কার করেন। তার নাম অনুসারেই ছবি তোলার এই উপায়ের নাম দেয়া হয় ড্যাগুইরিয়ো টাইপ ফটোগ্রাফি। তখন থেকেই ফটোগ্রাফিতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। ১৮৩৯ সালের ১৯ আগস্ট ফরাসি সরকার এটিকে স্বীকৃতি দেয়।
ড্যাগুইরিয়ো টাইপ ফটোগ্রাফি মুক্তির ওই দিনটি স্মরণে প্রতিবছর ১৯ আগস্ট বিশ্ব আলোকচিত্র দিবস উদযাপিত হয়। ফটোগ্রাফির অগ্রযাত্রায় যারা অবদান রেখেছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয় দিবসটিতে। নানা কর্মসূচিতে সারাবিশ্বের মতো বাংলাদেশের বিভিন্ন আলোকচিত্র সংগঠনও দিবসটি উদযাপন করে।
