এইমাত্র
  • অভিশপ্ত ভবদহ: স্কুলে হাঁটু পানি, সভাপতির বাড়িতে পাঠদান!
  • স্থানীয় সরকার নির্বাচনে দলীয় প্রতীক বাদ দিয়ে অধ্যাদেশ জারি
  • জুলাইয়ে সড়কে ঝরেছে ৪১৮ প্রাণ, শিশু ৫৩
  • মিরসরাইয়ে কাভার্ডভ্যান চাপায় নারীর মৃত্যু
  • সাড়ে ৬ কোটি টাকার সেতু, ভরসা শুধু বাঁশের মই!
  • দায়িত্ব ফেলে ভ্রমণে বিচারক জুবাইদা রওশন আরা!
  • মিডিয়াকে বিশ্বাস করা বোকামি: সারজিস
  • নিখোঁজের দু'দিন পর যুবকের মরদেহ উদ্ধার, পরিবারের দাবি হত্যা
  • বদলে যাচ্ছে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার নাম
  • ডালের দামে উত্তাপ, কেজিতে বেড়েছে অন্তত ২০ টাকা
    • আজ মঙ্গলবার, ৪ ভাদ্র, ১৪৩২ | ১৯ আগস্ট, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    জাতীয়

    ফেব্রুয়ারিতেই জাতীয় নির্বাচন, পেছানোর সুযোগ নেই: আসিফ নজরুল

    সময়ের কণ্ঠস্বর রিপোর্ট প্রকাশ: ১৯ আগস্ট ২০২৫, ০১:০৪ পিএম
    সময়ের কণ্ঠস্বর রিপোর্ট প্রকাশ: ১৯ আগস্ট ২০২৫, ০১:০৪ পিএম

    ফেব্রুয়ারিতেই জাতীয় নির্বাচন, পেছানোর সুযোগ নেই: আসিফ নজরুল

    সময়ের কণ্ঠস্বর রিপোর্ট প্রকাশ: ১৯ আগস্ট ২০২৫, ০১:০৪ পিএম
    সংগৃহীত ছবি

    জাতীয় নির্বাচনে নিয়ে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের ঘোষিত সময় থেকে পিছিয়ে আসার সুযোগ নেই বলে জানিয়েছেন আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল।

    মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) সচিবালয়ে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন।

    আসিফ নজরুল বলেন, রাজনৈতিক দলগুলোর গুণগত মান পরিবর্তন হয়নি। তাই তারা রাজনৈতিক সুরে নানা বক্তব্য রাখছে। তবে নির্বাচনে নিয়ে প্রধান উপদেষ্টার ঘোষিত সময় থেকে পিছিয়ে আসার কোনো সুযোগ নেই।

    ‘নির্ধারিত সময়েই নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অন্তর্বর্তী সরকার’ বলেও জানান ড. আসিফ নজরুল।

    তিনি আরও বলেন, দুর্নীতি দমন কমিশন এবং নির্বাচন কমিশন সংস্কারে যেসব সুপারিশ এসেছে, এ বিষয়ে দুয়েক মাসের মধ্যেই আইন প্রণয়ন হবে।

    এমআর-২

    ট্যাগ :

    ফেব্রুয়ারি নির্বাচন আসিফ নজরুল

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…