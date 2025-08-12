এইমাত্র
    দেশজুড়ে

    কসবায় খাল দখলে ডুবছে কৃষিজমি, দখলমুক্তের নির্দেশ

    শাহপরান, কসবা (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৯ আগস্ট ২০২৫, ০১:২৫ পিএম

    ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবায় সরকারি খাস জমি দখল করে খালের ওপর বাঁধ নির্মাণ করায় শাহপুর এলাকার বিস্তীর্ণ কৃষিজমি পানিতে তলিয়ে গেছে। কয়েকশ বিঘা জমিতে পানি জমে থাকায় চাষাবাদে ব্যাপক সমস্যা দেখা দিয়েছে। এতে সময়মতো ফসল আবাদে ব্যর্থ হয়ে চরম ক্ষতির আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছেন স্থানীয় কৃষকরা।

    জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে শাহপুর এলাকায় কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি সরকারি খাল দখল করে বাঁধ তৈরি করে রেখেছেন। ফলে পানি নিষ্কাশনের পথ বন্ধ হয়ে আশপাশের ফসলি জমি জলাবদ্ধতায় নিমজ্জিত রয়েছে। এ অবস্থায় কৃষকরা একদিকে জমিতে চাষাবাদ করতে পারছেন না, অন্যদিকে ফসলের মৌসুম চলে যাচ্ছে হাতছাড়া হয়ে।

    সোমবার (১৮ আগস্ট) বিকালে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে দখলকৃত খাল পরিদর্শন করা হয়।

    এ সময় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) খাল দখলকারীদের আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে বাঁধ অপসারণের নির্দেশ দেন। তিনি সতর্ক করে বলেন, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে খাল দখল না ছাড়লে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

    উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা মো. ছামিউল ইসলাম জানিয়েছেন, কৃষকদের দুর্ভোগ কমানো এবং সেচ ব্যবস্থার স্বাভাবিক প্রবাহ নিশ্চিত করতে খাল দখলমুক্ত করা জরুরি হয়ে পড়েছে। জনস্বার্থে প্রশাসনের এ ধরনের জনহিতকর কার্যক্রম নিয়মিতভাবে চলবে বলেও জানান তারা।

    স্থানীয় কৃষকদের অভিযোগ, বহু বছর ধরে খাল দখল করে রাখলেও দখলকারীদের বিরুদ্ধে তেমন কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তবে এবার প্রশাসনের উদ্যোগে তারা আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন। কৃষকরা আশা করছেন, খাল দখলমুক্ত হলে জমি থেকে পানি নেমে যাবে এবং তারা পুনরায় আবাদে ফিরতে পারবেন।

