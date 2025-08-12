পুতিন-জেলেনস্কি ২ সপ্তাহের মধ্যে বৈঠকে বসবেন: জার্মান চ্যান্সেলর

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন আগামী ২ সপ্তাহের মধ্যে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠকে বসতে সম্মত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রিডরিখ মের্জ।
সোমবার (১৯ আগস্ট) মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকে জেলেনস্কিকে সমর্থন জানাতে যেসব ইউরোপীয় নেতারা ওয়াশিংটনে গিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে মের্জও ছিলেন।
ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানায়, বৈঠকের মাঝামাঝি সময়ে ট্রাম্প পতিনকে ফোন করেন এবং তাকে জেলেনস্কির সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য রাজি করান।
জার্মান চ্যান্সেলর ডোনাল্ড ট্রাম্পকে পুতিনকে বৈঠকের জন্য রাজি করানোর জন্য কৃতিত্ব দিয়েছেন। তবে পুতিন আসলেই এই বৈঠকে অংশ নেবেন কি না তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন মের্জ। তিনি জানান, ‘আমরা জানি না রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের এমন একটি শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেওয়ার সাহস থাকবে কি না। অতএব, প্ররোচনা প্রয়োজন।
তিনি সাংবাদিকদের বলেন, বৈঠকের বিরতির সময় আমেরিকান প্রেসিডেন্ট রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের সাথে ফোনে কথা বলেছেন এবং আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট এবং ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের মধ্যে একটি বৈঠক হবে বলে সম্মত হয়েছেন।
জার্মান চ্যান্সেলর বলেন, ‘ট্রাম্প পরবর্তীতে ত্রিপক্ষীয় বৈঠকের জন্য আহ্বান জানানোর জন্য সম্মত হয়েছেন, যাতে আলোচনা ‘‘সত্যিকার অর্থে শুর’’ হতে পারে। ‘
তিনি আরও বলেন, ‘ইউরোপীয়রা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করেছে দেখে ট্রাম্প মুগ্ধ, এবং মার্কিন প্রশাসনের সঙ্গে তাদের আলোচনা এখন ইউক্রেনের নিরাপত্তা গ্যারান্টির বিশদ বিবরণে পরিণত হবে।’
এমআর-২