এইমাত্র
  • রাজবাড়ীর হত্যা মামলার আসামি ফরিদপুর থেকে গ্রেফতার
  • আলমডাঙ্গায় অস্ত্র-গুলিসহ আটক ১
  • এক বছরে নিহত ৩৮৩ ত্রাণকর্মী: জাতিসংঘ
  • নাটোরে রেললাইন ভাঙা, বস্তা গুঁজে ধীরগতিতে চলছে ট্রেন
  • ৪১ হাজার শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশের ফল প্রকাশ, দেখবেন যেভাবে
  • ফটিকছড়িতে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ বিক্রি, পাঁচ ফার্মেসিকে জরিমানা
  • নওগাঁয় লাঠির আঘাতে চাচা নিহত, দুই ভাতিজা গ্রেপ্তার
  • মুন্সিগঞ্জের ধলেশ্বরীতে গোসল করতে নেমে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীর মৃত্যু
  • স্বাস্থ্যখাত সংস্কার আন্দোলনের ৮১ জনের বিরুদ্ধে মামলা
  • এশিয়া কাপের জন্য ভারতের স্কোয়াড ঘোষণা
    • আজ মঙ্গলবার, ৪ ভাদ্র, ১৪৩২ | ১৯ আগস্ট, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    খেলা

    তারকা ফুটবলারকে ছাড়াই ব্রাজিলের দল ঘোষণা করবেন আনচেলত্তি

    স্পোর্টস ডেস্ক প্রকাশ: ১৯ আগস্ট ২০২৫, ০১:৫২ পিএম
    স্পোর্টস ডেস্ক প্রকাশ: ১৯ আগস্ট ২০২৫, ০১:৫২ পিএম

    তারকা ফুটবলারকে ছাড়াই ব্রাজিলের দল ঘোষণা করবেন আনচেলত্তি

    স্পোর্টস ডেস্ক প্রকাশ: ১৯ আগস্ট ২০২৫, ০১:৫২ পিএম

    আগমী সেপ্টেম্বরের ফিফা উইন্ডোতে বিশ্বকাপ বাছায়ের ম্যাচে চিলি ও বলিভিয়ার বিপক্ষে খেলবে ব্রাজিল। এ দু’টি ম্যাচকে সামনে রেখে আগামী সপ্তাহের মধ্যে দল ঘোষণা করবেন দলটির কোচ কার্লো আনচেলত্তি। তবে তার ঘোষিত এ দলে থাকছেন না ভিনিসিয়াস জুনিয়র। এমনটি জানিয়েছে ব্রাজিলিয়ান সংবাদমাধ্যম গ্লোবো।

    মূলত, গত জুনে প্যারাগুয়ের বিপক্ষে ম্যাচে লাল কার্ড দেখেন ভিনিসয়াস। ফলে ব্রাজিলের পরবর্তী ম্যাচে নিষিদ্ধ থাকছেন তিনি। অর্থাৎ সেপ্টেম্বর উইন্ডোতে শুধুমাত্র বলিভিয়ার ম্যাচটিতে খেলতে পারবেন তিনি। তাই আনচেলত্তি তাকে বিশ্রাম দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

    এদিকে নেইমারকে নিয়ে সুসংবাদ দিয়েছে গ্লোবো। সংবাদ মাধ্যমটি বলছে, বিশ্বকাপ বাছাইয়ের এ দুই ম্যাচের জন্য স্কোয়াডে দেখা যাবে নেইমারকে। প্রায় ২২ মাস পর ব্রাজিল জার্সিতে দেখা যেতে পারে এই তারকাকে। সবশেষ ২০২৩ সালের ১৭ অক্টোবর ব্রাজিলের জার্সিতে মাঠে নেমেছিলেন তিনি।

    এখন পর্যন্ত গ্লোবো যেসব খেলোয়াড়ের নাম নিশ্চিত করেছে, তারা হলেন- গোলরক্ষক: গ্যাব্রিয়েল বারাজো (সান্তোস), ডিফেন্ডার: এইডার মিলিতাও (রিয়াল মাদ্রিদ), ফুলব্যাক: ভিতিনহা (বোতাফোগো), পাউলো হেনরিখ (ভাস্কো দা গামা), মিডফিল্ডার: দানিলো (বোতাফোগো), মার্কোস আন্তোনিও (সাও পাওলো), ফরোয়ার্ড: কাইও হোর্হে (ক্রুজেরিও), নেইমার (সান্তোস) ও রদ্রিগো (রিয়াল মাদ্রিদ)।

    ব্রাজিল দল আগামী ১ সেপ্টেম্বর তেরেসোপোলিসে অনুশীলন শুরু করবে। এরপর ৫ সেপ্টেম্বর মারাকানায় চিলির বিপক্ষে এবং ১০ সেপ্টেম্বর বলিভিয়ার মাটিতে এল আল্টোতে খেলবে তারা।

    ১৬ ম্যাচে ২৫ পয়েন্ট নিয়ে আগেই বিশ্বকাপ নিশ্চিত করেছে ব্রাজিল। তাই বাকি থাকা এই দুই ম্যাচ মূলত হবে বিশ্বকাপের প্রস্তুতির অংশ।

    আরডি

    ট্যাগ :

    ফুটবল ব্রাজিল ভিনিসিয়াস জুনিয়র কার্লো আনচেলত্তি

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…