    • আজ মঙ্গলবার, ৪ ভাদ্র, ১৪৩২ | ১৯ আগস্ট, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    আন্তর্জাতিক

    ভূমিকম্পে কেঁপে উঠলো আফগানিস্তান

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১৯ আগস্ট ২০২৫, ০২:৫২ পিএম
    ভূমিকম্পে কেঁপে উঠলো আফগানিস্তান

    সংগৃহীত ছবি

    আফগানিস্তানে ৫ দশমিক ২ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। জার্মান রিসার্চ সেন্টার ফর জিওসায়েন্সেস (জিএফজেড) জানায়, মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) আফগানিস্তানের হিন্দুকুশ অঞ্চলে তীব্র কম্পন অনুভূত হয়। খবর রয়টার্সের।

    জিএফজেড জানায়, প্রাথমিকভাবে কম্পনের মাত্রা ৫.২ নির্ধারণ করা হলেও যাচাই-বাছাইয়ের পর এর কমবেশি হতে পারে। ভূমিকম্পটি ১৮৬ কিলোমিটার (১১৬ মাইল) গভীরতায় ছিল।

    তাৎক্ষণিকভাবে দেশটিতে ক্ষয়ক্ষতির কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। জিএফজেডসহ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা ভূমিকম্প-পরবর্তী অবস্থায় নজর রাখছে। তারা জানায়, কম্পনের উৎপত্তি এবং ভূগর্ভস্থ স্থানচ্যুতিসহ বিভিন্ন প্রভাব পর্যালোচনা করা হচ্ছে। বিস্তারিত তথ্য পেলে সংবাদমাধ্যমকে জানানো হবে।

    সম্প্রতি পশ্চিম তুরস্কে রিখটার স্কেলে ৬ দশমিক ১ মাত্রার একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানে।

    গত ১০ আগস্ট স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৭টা ৫৩ মিনিটে ইস্তাম্বুলের কাছে বালিকেসির প্রদেশে ভূমিকম্পটি অনুভূত হয়। স্থানীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে, কম্পন আশপাশের একাধিক প্রদেশেও ছড়িয়ে পড়ে।

    ভূমিকম্প আফগানিস্তান

