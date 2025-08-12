কেন্দ্রীয় চুক্তির তালিকা প্রকাশ করলো পিসিবি, বাবর-রিজওয়ান ‘বি’ ক্যাটাগরিতে

আগামী এক বছরের জন্য কেন্দ্রীয় চুক্তিবদ্ধ ক্রিকেটারদের তালিকা প্রকাশ করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। প্রকাশিত এই তালিকায় কোনো ক্রিকেটারকেই ‘এ’ ক্যাটাগরিতে রাখা হয়নি। আশ্চর্যের বিষয় গত বছর বাবর আজম এবং মোহাম্মদ রিজওয়ান ‘এ’ ক্যাটাগরিতে থাকলেও এবার তাদের রাখা হয়েছে ‘বি’ ক্যাটাগরিতে।
মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) দুপুরে এ তালিকা প্রকাশ করে পিসিবি। যেখানে প্রতি ক্যাটাগরিতে ১০ জন করে মোট ৩০ জন ক্রিকেটারকে রাখা হয়েছে।
এ তালিকায় নতুন করে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ১২ জন ক্রিকেটার। এরা হলেন, আহমেদ দানিয়াল, ফাহিম আশরাফ, হাসান আলি, হাসান নাওয়াজ, হুসাইন তালাত, খুশদিল শাহ, মোহাম্মদ আব্বাস, মোহাম্মদ হারিস, মোহাম্মদ নাওয়াজ, সাহিবজাদা ফারহান, সালমান মির্জা ও সুফিয়ান মুকিম।
গত এক বছরের পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে আবরার আহমেদ, হারিস রউফ, সাইম আইয়ুব, সালমান আলি আগা ও শাদাব খানকে ‘সি’ থেকে উন্নীত করে ‘বি’ ক্যাটাগরিতে আনা হয়েছে।
পারফরম্যান্সের দরুণ আগের অবস্থানে রয়েছে গেছেন ৯ ক্রিকেটার। তারা হলেন- শাহিন শাহ আফ্রিদি (‘বি’ ক্যাটাগরি), আব্দুল্লাহ শফিক, নোমান আলি, সাজিদ খান, সৌদ শাকিল (‘সি’ ক্যাটাগরি) ও খুররাম শাহজাদ, আব্বাস আফ্রিদি, মোহাম্মদ ওয়াসিম জুনিয়র (‘ডি’ ক্যাটাগরি)।
ক্যাটাগরি অনুযায়ী তালিকা
ক্যাটাগরি অনুযায়ী তালিকা
ক্যাটাগরি বি: আবরার আহমেদ, বাবর আজম, ফাখার জামান, হারিস রউফ, হাসান আলি, মোহাম্মদ রিজওয়ান, সাইম আইয়ুব, সালমান আলি আগা, শাদাব খান, শাহিন শাহ আফ্রিদি।
ক্যাটাগরি সি: আব্দুল্লাহ শফিক, ফাহিম আশরাফ, হাসান নাওয়াজ, মোহাম্মদ হারিস, মোহাম্মদ নাওয়াজ, নাসিম শাহ, নোমান আলি, সাহিবজাদা ফারহান, সাজিদ খান, সৌদ শাকিল।
ক্যাটাগরি ডি: আহমেদ দানিয়াল, হুসাইন তালাত, খুররাম শাহজাদ, খুশদিল শাহ, মোহাম্মদ আব্বাস, আব্বাস আফ্রিদি, মোহাম্মদ ওয়াসিম জুনিয়র, সালমান মির্জা, শান মাসুদ, সুফিয়ান মুকিম।
আরডি