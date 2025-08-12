এশিয়া কাপের জন্য ভারতের স্কোয়াড ঘোষণা

আগামী সেপ্টেম্বর মাসে মাঠে গড়াবে এশিয়া কাপ ২০২৫। এবারের আসরের আয়োজক দেশ ভারত হলেও রাজনৈতিক কারণে এবারের আসরের ভেন্যু হিসেবে নির্ধারণ করা হয় সংযুক্ত আরব আমিরাতকে।
আসন্ন এ টুর্নামেন্টে ভারতের স্কোয়াড কেমন হবে তা নিয়ে বেশ কয়েকদিন থেকেই ক্রীড়াঙ্গনে জল্পনা-কল্পনা দেখা গেছে। ধারণা করা হচ্ছিল এ দলে রাখা হবে না টেস্ট দলের অধিনায়ক শুভমন গিলকে। এছাড়া আরও কয়েকজন তারকা ক্রিকেটার জায়গা পাবেন কি না তা নিয়েও ছিল নানা গুঞ্জন। সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে আজ স্কোয়াড দিয়েছে বিসিসিআই। ঘোষিত ১৫ সদস্যের দলে আছে একাধিক চমক।
এশিয়া কাপের পরই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ খেলবে ভারত। সেই সিরিজ এবং টি-টোয়েন্টি দলে ব্যাটিং পজিশনের কথা ভেবেই গিলকে বিশ্রামে রাখা হতে পারে, এমনটাই জানা গিয়েছিল ভারতীয় সংবাদমাধ্যমেই প্রতিবেদনে। তবে শেষ পর্যন্ত তা হয়নি। গিল থাকছেন আসন্ন টুর্নামেন্টে। দলের সহ-অধিনায়ক থাকবেন তিনি।
ভারতের এশিয়া কাপের দলে ওপেনার হিসেবে আছেন সাঞ্জু স্যামসন ও অভিষেক শর্মা। এছাড়া শিভম দুবে, অক্ষর প্যাটেল, হার্দিক পান্ডিয়ারা ব্যাটিং লাইন-আপের শক্তি বাড়বে।
এ স্কোয়াডে স্পিনার হিসেবে আছেন ভরুণ চক্রবর্তী, কুলদীপ যাদব। পেসারদের মধ্যে বুমরা ছাড়া আছেন আর্শদীপ সিং, হর্ষিত রানা।
ভারতের এশিয়া কাপ স্কোয়াড:
সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), শুভমান গিল (সহ-অধিনায়ক), অভিষেক শর্মা, তিলক বর্মা, হার্দিক পান্ডিয়া, শিভম দুবে, অক্ষর প্যাটেল, জিতেশ শর্মা (উইকেটকিপার), জাসপ্রিত বুমরাহ, আর্শদীপ সিং, ভরুণ চক্রবর্তী, কুলদীপ যাদব, সঞ্জু স্যামসন (উইকেটকিপার), হর্ষিত রানা এবং রিঙ্কু সিং।
