কঙ্গোতে বিদ্রোহীদের হামলায় ৫২ জন নিহত

ডিআর কঙ্গোতে চলতি মাসে আইএসআইএল সমর্থিত বিদ্রোহীদের হাতে অন্তত ৫২ জন বেসামরিক মানুষ নিহত হয়েছেন। দেশটিতে অবস্থিত জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশন (এমওএনইউএসসিও) এ তথ্য জানিয়েছে। খবর আল জাজিরার।
সোমবার (১৮ আগস্ট) এমওএনইউএসসিও জানায়, গত ৯ থেকে ১৬ আগস্টের মধ্যে পূর্ব উত্তর কিভু প্রদেশের বেনি এবং লুবেরো অঞ্চলগুলোকে লক্ষ্য করে অ্যালাইড ডেমোক্রেটিক ফোর্স (এডিএফ) হামলা চালিয়েছে। এর ফলে এই হতাহতের ঘটনা ঘটে তবে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।
সাম্প্রতিক মাসগুলিতে স্বাক্ষরিত একাধিক শান্তি চুক্তি সত্ত্বেও, দেশের পূর্বে ডিআরসি সেনাবাহিনী এবং এম২৩ গ্রুপের মধ্যে পৃথক সংঘর্ষের ফলে নতুন করে এই সহিংসতা দেখা দিয়েছে। সরকার এবং এম২৩ ১৮ আগস্টের মধ্যে একটি স্থায়ী শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করতে সম্মত হয়েছিল, কিন্তু সোমবার কোনও চুক্তি ঘোষণা করা হয়নি।
এমওএনইউএসসিও জানায়, সর্বশেষ এডিএফ ‘সহিংসতার সঙ্গে অপহরণ, লুটপাট, বাড়িঘর, যানবাহন এবং মোটরসাইকেল পুড়িয়ে দিয়েছে এবং ইতিমধ্যেই একটি অনিশ্চিত মানবিক পরিস্থিতির মুখোমুখি জনগোষ্ঠীর সম্পত্তি ধ্বংস করা হয়েছে।
মিশনের মুখপাত্র জানান, ‘সম্ভবত কঠোর ভাষায়’ এই হামলার নিন্দা করা হয়েছে।
কঙ্গোর আঞ্চলিক সেনাবাহিনীর মুখপাত্র লেফটেন্যান্ট এলঙ্গো কিয়োন্ডোয়া মার্ক বলেছেন যে কঙ্গো বাহিনীর কাছে পরাজয়ের পর এডিএফ বেসামরিক নাগরিকদের উপর প্রতিশোধ নিচ্ছে।
লুবেরোর বাপেরে সেক্টরের প্রধান ম্যাকেয়ার সিভিকুনুলা এর আগে বার্তা সংস্থা রয়র্টার্সকে বলেন, ‘তারা প্রথমে বাসিন্দাদের জাগিয়ে তোলে, তাদের এক জায়গায় জড়ো করে, দড়ি দিয়ে বেঁধে, এবং তারপর চাপাতি এবং খোঁচা দিয়ে তাদের গণহত্যা শুরু করে।’
সাম্প্রতিক মাসগুলোতে তুলনামূলকভাবে শান্ত থাকার জানিয়েছে যে গত মাসে ইতুরি প্রদেশের কোমান্ডা শহরে এই গোষ্ঠীটি প্রায় ৪০ জনকে হত্যা করেছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।
