    • আজ মঙ্গলবার, ৪ ভাদ্র, ১৪৩২ | ১৯ আগস্ট, ২০২৫
    ফটিকছড়িতে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ বিক্রি, পাঁচ ফার্মেসিকে জরিমানা

    কামরুল হাসান, ফটিকছড়ি (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৯ আগস্ট ২০২৫, ০৪:১৬ পিএম
    চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ বিক্রি ও ড্রাগ লাইসেন্স ছাড়াই ব্যবসা পরিচালনার অভিযোগে পাঁচ ফার্মেসিকে মোট ৪৪ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

    মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) সকালে উপজেলার নাজিরহাট পৌর বাজারে এই অভিযান পরিচালনা করেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মো. নজরুল ইসলাম।

    ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে উপজেলার বিভিন্ন স্থানে ড্রাগ লাইসেন্সবিহীন ওষুধ বিক্রির পাশাপাশি মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ বাজারজাত করা হচ্ছিল এমন তথ্য আসছে। সেই তথ্যের ভিত্তিতে আজ প্রশাসনের অভিযানে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স (নাজিরহাট মেডিকেল) গেইট সংলগ্ন কয়েকটি ফার্মেসির অনিয়ম ধরা পড়ে। এর মধ্যে আরজু ফার্মেসি, রহমানিয়া ড্রাগ ফার্মেসি, বিসমিল্লাহ ঔষধ বিতান ও শহীদ মেডিসিন হলসহ মোট পাঁচটি প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করা হয়।

    এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মো. নজরুল ইসলাম বলেন, ‘মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ বিক্রি ও ড্রাগ লাইসেন্স ছাড়া ব্যবসা পরিচালনার দায়ে অর্থদণ্ড দেয়া হয়েছে। জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান নিয়মিত চলবে।’

