এইমাত্র
  • রাজবাড়ীর হত্যা মামলার আসামি ফরিদপুর থেকে গ্রেফতার
  • আলমডাঙ্গায় অস্ত্র-গুলিসহ আটক ১
  • এক বছরে নিহত ৩৮৩ ত্রাণকর্মী: জাতিসংঘ
  • নাটোরে রেললাইন ভাঙা, বস্তা গুঁজে ধীরগতিতে চলছে ট্রেন
  • ৪১ হাজার শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশের ফল প্রকাশ, দেখবেন যেভাবে
  • ফটিকছড়িতে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ বিক্রি, পাঁচ ফার্মেসিকে জরিমানা
  • নওগাঁয় লাঠির আঘাতে চাচা নিহত, দুই ভাতিজা গ্রেপ্তার
  • মুন্সিগঞ্জের ধলেশ্বরীতে গোসল করতে নেমে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীর মৃত্যু
  • স্বাস্থ্যখাত সংস্কার আন্দোলনের ৮১ জনের বিরুদ্ধে মামলা
  • এশিয়া কাপের জন্য ভারতের স্কোয়াড ঘোষণা
    • আজ মঙ্গলবার, ৪ ভাদ্র, ১৪৩২ | ১৯ আগস্ট, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    নাটোরে রেললাইন ভাঙা, বস্তা গুঁজে ধীরগতিতে চলছে ট্রেন

    মেহেদী হাসান তানিম, নাটোর প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৯ আগস্ট ২০২৫, ০৪:৩৪ পিএম
    মেহেদী হাসান তানিম, নাটোর প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৯ আগস্ট ২০২৫, ০৪:৩৪ পিএম

    নাটোরে রেললাইন ভাঙা, বস্তা গুঁজে ধীরগতিতে চলছে ট্রেন

    মেহেদী হাসান তানিম, নাটোর প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৯ আগস্ট ২০২৫, ০৪:৩৪ পিএম

    নাটোরের লোকমানপুর স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় রেললাইন ভেঙে যাওয়ায় ভাঙা লাইনে পাটের বস্তা গুঁজে ধীরগতিতে ট্রেন চলাচল করছে।

    মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) সকালে রেললাইন ভাঙার খবর পেয়ে ইতোমধ্যে মেরামতের কাজ শুরু করেছে রেল কর্তৃপক্ষ।

    আব্দুলপুর স্টেশন সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে রেল কর্তৃপক্ষের নিয়মিত পর্যবেক্ষণের সময় লাইনে ফাটল শনাক্ত হয়। তৎক্ষণাৎ ভাঙা লাইনে পাটের বস্তা গুঁজে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক রাখা হয়। তবে, ভাঙা স্থানে ট্রেন চলাচলে সর্বোচ্চ ১০ কিমি গতি বেঁধে দেয় রেল কর্তৃপক্ষ। ঈশ্বরদী থেকে রাজশাহীগামী কমিউটার এবং ঢালারচর থেকে ছেড়ে আসা রাজশাহীগামী ঢালারচর এক্সপ্রেস ট্রেন দুটি বস্তা গুঁজে দেওয়া ভাঙা লাইনের উপর দিয়েই চলাচল করেছে।

    রেল শ্রমিক মোস্তাক আহমেদ জানান, আমরা খবর পেয়ে সকালেই ঘটনাস্থলে এসেছি। মেরামতের কাজ করছি। আপাতত বস্তা গুঁজে ট্রেন পার হচ্ছে।

    আব্দুলপুর রেলওয়ে স্টেশন মাস্টার মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, সকালে আমাদের কর্মীরা নিয়মিত পর্যবেক্ষণের সময় লাইনে ভাঙা দেখতে পায়। বর্তমানে ১০ কিলোমিটার গতিতে ট্রেন চলাচল করছে। মেরামত কাজ চলমান আছে। আশা করছি অল্প সময়ের মধ্যে মেরামত কাজ শেষ হয়ে যাবে।

    এআই

    ট্যাগ :

    নাটোর রেললাইন ভাঙা বস্তা ধীরগতি ট্রেন

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…